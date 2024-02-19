Девушка пыталась спрыгнуть с моста из-за отобранного телефона

Полиция Туркестанской области спасла девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста после ссоры с отцом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, инцидент произошел в девять часов вечера.

"Несовершеннолетняя девушка пыталась спрыгнуть с моста. К месту происшествия незамедлительно прибыли участковые инспекторы полиции. Стражи порядка решили поговорить и успокоить девушку. Во время уговоров, один из полицейских, воспользовавшись моментом, быстро схватил девушку и отвел в безопасное место", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, несовершеннолетняя пошла на такой необдуманный шаг в ходе ссоры с отцом, который отобрал ее телефон.

Мужчина выразил искреннюю благодарность стражам порядка, которые спасли его дочь. Полицейские провели разъяснительную работу со школьницей и ее родителями.