Девушка отправила на помойку букет из 1001 тюльпана
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В ТикТоке стала популярной история блогера-миллионника, который шесть часов с помощью профессиональных флористов собирал букет из 1001 тюльпана, чтобы извиниться перед девушкой. Но она парня не простила, и отправила букет на мусорку, передаёт BaigeNews.kz.
5,7 миллионов подписчиков парня по имени Батырхан несколько дней наблюдали за развитием истории.
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Всё началось с того, что он решил подарить девушке букет из 251 тюльпана. Когда Батырхан приехал к подъезду с букетом, она не открыла дверь. Прождав на улице полчаса, парень уехал домой.
@batikoshka Видео с букетом в инсте #рек #рекомендации ♬ оригинальный звук - WoW , batikoshka?!
"Не знаю я, на кого своё время трачу, девчонка явно не заслуживает того, что я делаю для неё", — заявил блогер.
После этого он бросил цветы на землю и проехался по ним автомобилем, а видео выложил в ТикТок.
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Как выяснилось позже, девушка просто крепко уснула после тяжёлого дня, поэтому не слышала звонков по телефону и в домофон.
Узнав об этом, парень решил извиниться с за оскорбление и испорченный букет, пообещав собрать ещё более шикарную композицию — на этот раз из 1001 тюльпана.
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Для этого, по словам Батырхана, потребовалось шесть часов и помощь профессиональных флористов.
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После того, как гигантскую и тяжёлую корзину с цветами доставили к дому девушки, выяснилась, что она молодого человека не простила, а тюльпаны отправились на помойку.
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В итоге Батырхан понял, что отношения закончились, а для истории просто необходимо снять хороший конец. Блогер поехал на мусорку и забрал свои цветы, которые решил раздать прохожим.
И первым, кому достался букет, стал мальчик, который решил подарить тюльпаны на 8 марта своей маме.
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