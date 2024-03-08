Девушка отправила на помойку букет из 1001 тюльпана

В ТикТоке стала популярной история блогера-миллионника, который шесть часов с помощью профессиональных флористов собирал букет из 1001 тюльпана, чтобы извиниться перед девушкой. Но она парня не простила, и отправила букет на мусорку, передаёт BaigeNews.kz.

5,7 миллионов подписчиков парня по имени Батырхан несколько дней наблюдали за развитием истории.

Всё началось с того, что он решил подарить девушке букет из 251 тюльпана. Когда Батырхан приехал к подъезду с букетом, она не открыла дверь. Прождав на улице полчаса, парень уехал домой.

"Не знаю я, на кого своё время трачу, девчонка явно не заслуживает того, что я делаю для неё", — заявил блогер.

После этого он бросил цветы на землю и проехался по ним автомобилем, а видео выложил в ТикТок.

Как выяснилось позже, девушка просто крепко уснула после тяжёлого дня, поэтому не слышала звонков по телефону и в домофон.

Узнав об этом, парень решил извиниться с за оскорбление и испорченный букет, пообещав собрать ещё более шикарную композицию — на этот раз из 1001 тюльпана.

Для этого, по словам Батырхана, потребовалось шесть часов и помощь профессиональных флористов.

После того, как гигантскую и тяжёлую корзину с цветами доставили к дому девушки, выяснилась, что она молодого человека не простила, а тюльпаны отправились на помойку.

В итоге Батырхан понял, что отношения закончились, а для истории просто необходимо снять хороший конец. Блогер поехал на мусорку и забрал свои цветы, которые решил раздать прохожим.

И первым, кому достался букет, стал мальчик, который решил подарить тюльпаны на 8 марта своей маме.