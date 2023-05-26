Девочка родилась в поезде "Атырау — Алматы"

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Принимать роды пришлось проводникам поезда, следовавшего из Атырау в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

25 мая в поезде №29/30 у женщины, ехавшей из Атырау в Шымкент, начались схватки.

"Проводники Жанар Тасмагамбетова, Айганым Султанмуратова и Галия Кайырденова создали условия для оказания помощи роженице в вагоне. В 21:52 на свет появилась малышка. Согласно инструкции проводники проинформировали машиниста поезда и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

После прибытия на станцию Казалинск новорождённую с матерью приняли работники скорой помощи.