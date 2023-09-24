  • 24 Сентября, 16:28
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Детский лагерь появится на месте резиденции президента в Атырауской области

Сегодня, 00:25
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
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Фото: pixabay.com

Учебно-досуговый лагерь появится на месте резиденции президента в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Учебно-досуговый лагерь, который мы готовим к открытию, очень нужен области. Здесь будет идти всесторонняя подготовка детей к олимпиадам и научным проектам. Кроме того, на каникулах этот объект будет использоваться как Центр отдыха и совершенствования знаний", - сказала заместитель руководителя управления образования региона Орынтай Биманова.

Объект передан на баланс областного центра "Выявления и поддержки талантов". Сейчас здесь благоустраивают территорию.  Открытие лагеря запланировано на День защиты детей в 2024 году. Ввод здания в эксплуатацию создаст 36 рабочих мест. 

В лагере построят столовую и общежитие на 300 человек. Для этого из бюджета выделят 96 миллионов тенге. 

В августе на базе бывшей резиденции президента в Жамбылской области открыли учебно-оздоровительный центр "Мөлдір бұлақ". 

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