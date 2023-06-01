Детские дома должны остаться в прошлом - Алихан Смаилов

1 июня в Астане премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава правительства пообщался с проживающими здесь ребятами, ознакомился с условиями их быта и обучения. Ему показали учебные классы, игровую зону, спальные комнаты и столовую, а также рассказали о проводимой работе с детьми и поддержке их после выпуска.

Алихан Смаилов поздравил воспитанников центра с Международным днем защиты детей.

"Для нас это особенный праздник, ведь дети – наше будущее! Мы хотим, чтобы вы выросли здоровыми, умными и успешными, получили хорошее образование. А государство продолжит создавать для этого все необходимые условия", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что президент страны уделяет особое внимание вопросам социальной защиты детей-сирот и их воспитанию в семьях. За последние 10 лет количество детских домов в республике снизилось на 41 процент, а число находящихся в них детей – на 65 процентов. На сегодня в стране насчитывается 116 таких учреждений, где проживают порядка 3700 детей.

"Мы хотим, чтобы каждый ребенок жил и воспитывался в семье. Поэтому до конца года будут приняты законодательные нормы по введению института профессиональных приемных семей. Мы себе ставим цель, чтобы все дети воспитывались в семьях. Тогда детские дома останутся в прошлом", - подчеркнул Алихан Смаилов.

Ученица девятого класса Надежда Малахова подарила премьер-министру картину, написанную воспитанниками центра. В свою очередь дети получили сладкие подарки, велосипеды и самокаты.

Алихан Смаилов побеседовал с выпускниками учреждения Гульзат Газеевой и Марией Захаровой, которые теперь работают здесь воспитателями, а также руководителем Ассоциации выпускников детских домов Казахстана Рафаэлем Гасановым и директором центра Бибигуль Такисовой.

Глава правительства подробно ответил на вопросы, касающиеся детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В частности, рассказал о мерах по обеспечению их жильем и получению образования.

По его словам, сегодня дети из данных категорий имеют первоочередное право на получение жилья. Им законодательно выделяется не менее 20 процентов жилья из коммунального жилищного фонда или арендованного акиматами в частном жилом фонде.

"В этом году из республиканского бюджета выделено более 100 миллиардов тенге на выкуп арендных квартир для социально-уязвимых слоев населения. Не менее 20 процентов будет предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Дополнительно в каждом регионе есть свои комплексные планы по поддержке такой категории детей, в которых предусмотрены меры по обеспечению жильем за счет внебюджетных и спонсорских средств", - сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что для детей из социально-уязвимых категорий предусмотрена квота на обучение – на сегодняшний день она составляет 1 процент от утвержденного государственного образовательного заказа. Как показывает практика, этого объема достаточно, но правительство готово пересмотреть ее размер в случае необходимости.

В ходе беседы директор центра Бибигуль Такисова также обратилась к премьер-Мминистру с просьбой оказать содействие со строительством на территории учреждения спортивной площадки. Алихан Смаилов поручил акиму города Женису Касымбеку в кратчайшие сроки решить данный вопрос.

На сегодняшний день в центре проживают 66 детей в возрасте от трех до 18 лет, в том числе 28 детей-сирот.