Дети в пострадавших от паводка семьях будут обучаться дистанционно

В Атырауской области в онлайн формате будут обучаться дети, живущие в пострадавших от наводнения семьях. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя областного управления образования С.Аманшиева, передаёт BaigeNews.kz.

"Начиная с сегодняшнего дня организуем дистанционное обучение детей в тех семьях, дома которых были затоплены паводковыми водами и эвакуированы. Так продолжится до стабилизации обстановки", - сказала она.

Среди обучающихся в онлайн формате – дети, эвакуированные в вахтовый городок в Тенгизском месторождении, в Атырау и соседние области.

"Детей, родители которых направились в Мангистаускую область, будем обучать через отделы образования данного региона", - заявила исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Аманшиева.



