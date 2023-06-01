"Дети - смысл жизни". 90 лет исполнилось столичному Дому ребёнка

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Сегодня, в Международный День защиты детей отпраздновал своё 90-летие столичный Дом ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Главная цель мероприятия заключалась в создании праздничной атмосферы с играми и развлечениями для детей. Директор Татьяна Цечоева рассказывает, что изначально здание было организовано как "Дом малютки".

"С 1949 года он существует как "Дом ребёнка". Мы находились в разных зданиях. В этом здании мы находимся уже 30 лет. Сделали пристройку, где находились мамы, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях, но которые хотели сохранить своего ребёнка. Мы помогали им для того, чтобы они не отказались от ребёнка. Им негде было жить, некуда было идти. Мы предоставляли им такую возможность, чтобы они могли встать на ноги, смогли найти работу, реабилитироваться. У нас очень хорошая команда реабилитологов, психологов, которые помогают детям и родителям восстановиться. Даже родителей деток, которых мы отдаём, стараемся сопровождать, оказывая им пассивную психологическую помощь. Но наша задача - сделать так, что этот ребенок остался в семье", - говорит директор.

Сегодня в Доме живут 70 детей, 31 девочка и 39 мальчиков от нуля до четырёх лет. Из них 23 ребёнка посещают реабилитационные группы, в которые, как в детском саду, их утром привозят и увозят родители. Это особые дети, которым требуется реабилитация.

В мероприятии приняли участие депутаты мажилиса и столичного маслихата, представители Управлений образования и здравоохранения, а также были приглашены бывшие сотрудники "Дома ребёнка", которые проработали тут более 20-30 лет.

Поздравляя воспитанников Дома, депутат мажилиса Каракат Абден выступила с приветственной речью.

"Дети - это смысл жизни, будущее нашей страны. Защищать их - обязанность государства. Сегодня проходит такое торжественное мероприятие, хочу поздравить вас с 90-летием. Здесь сидят взрослые люди, которые раньше тут работали. Я думаю, что в этом доме могут работать только люди с большим и добрым сердцем. Поэтому хочу поблагодарить каждого", - сказала она.

Депутат маслихата Астаны Бауржан Касымбергебаев также высказал свое мнение.

"Я считаю, что у каждого ребёнка должна быть семья. Наша задача в том, чтобы общество было осознанным, чтобы наших детей не отдавали в такие дома. У нас вообще не должно быть детских домов. Я считаю, мы Казахстан должен быть такой страной, в которой детей не отдают. Потому что у каждого ребёнка есть родственники, бабушки, дяди, тёти. Мы должны стать первой страной, где не будет детских домов", - отметил депутат.

Также в рамках мероприятия согласно семейной традиции был провёден национальный обряд "Тусау кесу" для годовалых девочек-близнецов.

Фото Даниры Искаковой