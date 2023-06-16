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Дети отдали мошеннику 18 млн тенге в Кокшетау
На удочку мошенника попались несовершеннолетние в Кокшетау. Чтобы спасти маму, они вынесли из дома 18 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
14 июня около 15:00 две женщины позвонили на домашний телефон и сообщили детям, что по вине их мамы произошло ДТП, ей требуется срочная медицинская помощь и деньги, а для других участников ДТП – компенсация.
Дети собрали купюры, которые были в доме - 18 миллионов тенге, и передали их курьеру.
Когда мама вернулась домой, дети всё ей рассказали.
"Предпринимательница сообщила о мошенничестве в Управление полиции Кокшетау. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан один из фигурантов преступления. Установлено, что деньги злоумышленник перевёл на банковские счета сообщников. Мероприятия по установлению и задержанию соучастников преступления продолжаются", - сообщили в полиции.
По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК - “Мошенничество”.
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