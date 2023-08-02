Детей били в реабилитационном центре в Павлодаре
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Персонал реабилитационного центра "Самал" обвинили в жестоком обращении с детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Случай получил огласку спустя три месяца. Инцидент произошёл 19 мая в группе детского сада при учреждении. Тревогу забила одна из мам дошкольников. Просматривая записи с камер видеонаблюдения, она заметила, что помощник воспитателя грубо обращается с детьми – дёргает за руку, шлёпает.
"Жалоба рассмотрена, проведено служебное внутреннее расследование по факту неподобающего поведения со стороны помощника воспитателя. Приняли меры – её уволили", – ответили в центре "Самал".
В департаменте полиции сообщили, что начали досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК – "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности".
Вопрос находится на контроле уполномоченного по правам человека по Павлодарской области.
Самое читаемое
- Криминального авторитета Дикого Армана задержали в ресторане в Нур-Султане - СМИ 18.07.2021 249713
- На Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели и 13-летнего блогера 16.03.2021 180262
- Мать изнасилованной 17-ю мужчинами девушки обвиняет в "укрывательстве" полицию Туркестанской области 31.10.2021 93826
- Появились подробности о погибшем туристе, найденном в горах в Туркестанской области 12.06.2021 80413
- Мать заперла и оставила троих детей в машине под палящим солнцем в Шымкенте 15.08.2018 76200