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Детей били в реабилитационном центре в Павлодаре

Сегодня, 19:28
227
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pavlodarnews.kz/Константин Шелков Сегодня, 19:28
227
Сегодня, 19:28
227
Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

Персонал реабилитационного центра "Самал" обвинили в жестоком обращении с детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Случай получил огласку спустя три месяца. Инцидент произошёл 19 мая в группе детского сада при учреждении. Тревогу забила одна из мам дошкольников. Просматривая записи с камер видеонаблюдения, она заметила, что помощник воспитателя грубо обращается с детьми – дёргает за руку, шлёпает.

"Жалоба рассмотрена, проведено служебное внутреннее расследование по факту неподобающего поведения со стороны помощника воспитателя. Приняли меры – её уволили", – ответили в центре "Самал".

В департаменте полиции сообщили, что начали досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК – "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности".

Вопрос находится на контроле уполномоченного по правам человека по Павлодарской области.

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