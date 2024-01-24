Десятки домов и детский сад остались без тепла в Петропавловске

В Петропавловске прорвало трубу теплотрассы. В результате десятки домов остались без тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.

Трубу с горячей водой прорвало во дворе дома по ул. Назарбаева, 154.

"Выявлено повреждение участка тепловой сети 200 мм в районе жилых домов по ул. Н. Назарбаева,154 и ул. Казахстанской правды, 118. Аварийная бригада в количестве шести человек приступила к устранению повреждения. Задействованы четыре единицы специальной техники", - сообщили в ТОО "Петропавловские Тепловые Сети".

В целом потерю тепла из-за аварии ощутили жильцы 28 многоквартирных домов, шести - частных, а также один детский сад и семь юридических лиц.

"Предварительно работы продлятся до 20 часов", - отмечает пресс-служба ТОО "Петропавловские Тепловые Сети".