Десятки домов и детский сад остались без тепла в Петропавловске
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В Петропавловске прорвало трубу теплотрассы. В результате десятки домов остались без тепла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.
Трубу с горячей водой прорвало во дворе дома по ул. Назарбаева, 154.
"Выявлено повреждение участка тепловой сети 200 мм в районе жилых домов по ул. Н. Назарбаева,154 и ул. Казахстанской правды, 118. Аварийная бригада в количестве шести человек приступила к устранению повреждения. Задействованы четыре единицы специальной техники", - сообщили в ТОО "Петропавловские Тепловые Сети".
В целом потерю тепла из-за аварии ощутили жильцы 28 многоквартирных домов, шести - частных, а также один детский сад и семь юридических лиц.
"Предварительно работы продлятся до 20 часов", - отмечает пресс-служба ТОО "Петропавловские Тепловые Сети".
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