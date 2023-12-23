Десятилетние хоккеисты победили полицейских в Усть-Каменогорске
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Во Дворце спорта имени Бориса Александрова в Усть-Каменогорске юный состав местного клуба "Торпедо", куда вошли десятилетние игроки, сыграла против взрослой команды полицейских "Алтай Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Эта игра была полна сюрпризов. Церемониальную первую шайбу в начале игры сбросил знаменитый казахстанский хоккеист Дамир Рыспаев. А в конце второго периода на ледовую арену за команду "Алтай Динамо" вышел играть Дед Мороз.
Победу в этом матче одержали хоккеисты "Торпедо" со счетом 14:11. Победителей награждал сам Дед Мороз, вручив кубок, медали и сладкие подарки.
Кстати, для юных хоккеистов до самого момента награждения было тайной, что они играют против полицейских во главе с Дедом Морозом – начальником департамента полиции ВКО Ерланом Омарбековым.
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