Десять лет живет в ванной комнате жительница села в Акмолинской области

Жительница посёлка Бестобе Акмолинской области уже десять лет живёт в ванной комнате. Обустроить себе кровать возле унитаза её вынудило отсутствие отопления в многоэтажном доме. Все её соседи, в том числе аким посёлка, установили в квартирах печи. А вот у одинокой пожилой женщины, по её словам, на это нет ни денег, ни рабочих рук. Да и носить уголь на второй и этаж и выносить золу здоровье не позволяет. Корреспондент BaigeNews.kz узнавал подробности.

"Жаловаться не привыкла, но сейчас в отчаянии"

72-летняя Наталья Онищук живёт в посёлке Бестобе в доме № 19 по улице Алаш.

"Я живу здесь с самого основания – 1984 года, когда мне выдали квартиру. Сначала было отопление, а лет тридцать назад не стало. Какое-то время я проживала у родителей в частном доме, потом вернулась. И вот уже десять лет ночую и провожу основное время в ванной комнате. Зима, мороз – в неотапливаемой квартире, понятное дело, страшный холод, огромный грибок на стенах и потолках, невозможный запах сырости. Когда выхожу на кухню приготовить поесть, по стенам бегут "слёзы" – конденсат. С приходом весны, как становится тепло, отмываю, протираю сухой тряпкой, открываю окна и пытаюсь сушить. Наступает зима – и я снова перебираюсь в совмещённый санузел. В собачьих условиях я живу уже десять лет", – рассказала корреспонденту пожилая женщина.



Наталья Прокофьевна – человек старой, послевоенной закалки. Жаловаться на судьбу не привыкла – не тот характер, поэтому влачила своё существование молча. Да и стыдно демонстрировать миру пожираемое грибком жилище, ведь она сама привыкла считать, что каждый – хозяин своей судьбы. Но, видимо, впадала в отчаяние и решилась попросить о помощи.

Бедственное положение пожилой сельчанки подтвердил и местный депутат из самовыдвиженцев Канат Баисов.

"Я был у неё в феврале. Не смог простоять там и получаса – обулся и вышел. На улице, кажется, теплей. Кроме адского холода, очень тяжело дышать сыростью", – отметил он.



Помочь Наталье Прокофьевне у народного избранника, судя по всему, не получилось. Не смог ей помочь и местный аким.

"Все соседи поставили себе печи и топят углём. Но это для тех, у кого есть мужчины, силы и средства – у меня нет ни того, ни другого ни третьего. Руки опускаются. Не так давно я обратилась к акиму посёлка. Надеялась, что поможет получить хотя бы комнатку в общежитии в Степногорске. Ответ был, что у меня уже есть квартира. Аким, конечно, отнёсся с сочувствием, дал один совет и предложил один вариант помощи. Совет – купить парогенератор, даже звонил узнать цену в магазин в Астане. Но у меня таких денег нет. Второй вариант – построить, как другие, печь. Сказал, может выделить рабочих, а материалы – печь, трубы, батареи и прочие причиндалы придётся купить мне самой. Но я опять же не имею таких средств. На том и разошлись", – сокрушается Наталья Онищук.

Пенсия у неё – сто тысяч, этих денег едва хватает на продукты, лекарства и оплату коммунальных услуг.

"Я не хочу никого винить, просто не могу так больше. Я одинокий, больной человек. Ещё одной такой зимы я не выдержу, мне ведь уже восьмой десяток. Помогите, пожалуйста", – попросила бабушка.

Бабушка живёт в одном доме с акимом

Самое удивительное, что Наталья Прокофьевна живёт в одном доме с акимом посёлка, только в разных подъездах. У него тоже печь на угле.

"За два года, что я работаю акимом она обратилась единственный раз, недавно, так я и узнал. В принципе, я со своей стороны предложил выделить рабочих для сварочных работ и установки печи. Но нужно купить материалы – трубы, транзисторы и так далее. У нас ведь нет спецификации для выделения таких средств", – прокомментировал Сырым Кабай.

Но поселковый аким всё же пообещал решить проблему жительницы.

"Сейчас будем искать выходы, решим проблему, без внимания не останется бабушка. Думаю, будем строить печь на твёрдом угле. Будем привлекать спонсорские средства, на "Казахалтын" письмо направим – надеюсь, там поддержат", – заверил Сырым Уалиевич.

В Бестобе проживают порядка 7 тысяч человек. Дома – как частные, так и многоквартирные. Более тридцати лет назад лет назад многоэтажки, их в посёлке 40, отрезали от центрального отопления. Сегодня жильцы отапливают их печками на угле. При этом сами местные жители отмечают, что, проведя печи в дом печи, людям приходится нарушать систему вентиляции. Ведь прокладывая дымоходы, им приходится отказываться от возможности вентиляции воздуха в квартирах. А это создаёт угрозу пожарной безопасности.

"Кроме того, некоторым жильца, если это матери-одиночки или пожилые люди, приходится носить вёдра с углём на этажи и потом выносить золу. Почему отнятые блага населению никак не вернут?", – задаётся вопросом местный активист Николай Катчиев.

В посёлке обещают построить вторую котельную

Бестобинцы надеются, что власти решат проблему кардинально. Между тем, из сорока многоэтажек в посёлке 16 отапливает новая блочно-модульная котельная. На печном остаются примерно 25.



"В 2021 году мы сделали проектно-сметную документацию, и в 2022-м установили блочно-модульную котельную, протянули теплотрассу и подключили 16 многоэтажных жилых домов, находящихся в том районе. Посёлок территориально условно разделяется на два района: в одном 16, в другом порядка 25-ти. Так вот первые 16 подключили. Первую зиму централизованно отапливаем эти многоэтажки. Есть ещё кто не подключился, летом планируют. Среди них есть семьи из категории социально уязвимых, будем помогать", – отметил в интервью BaigeNews.kz аким города Степногорска Алпысбай Каиржанов.



Таким образом, без централизованного отопления в Бестобе остаются порядка 25 домов, они расположены в центральной части посёлка. Для них местные власти планируют построить вторую блочно-модульную котельную.

"В этом году мы планируем разработать ПСД на строительство второй блочно-модульной котельной. Далее экспертиза, общественные слушания для определения метода установки котельной. Если в этом году "запроектируемся" и пройдём экспертизу, примерно в сентябре-октябре будем заявляться, но уже на следующий отопительный сезон. То есть в этом году на этап реализации не успеем, скорее всего войти", – сообщил глава моногорода.

Таким образом, уточнить сроки, так же, как и месторасположение, сумму будущего проекта собеседник затруднился.

"Стоимость ещё пока не известна. Это будет отдельно стоящее здание котельной, от месторасположения котельной будет зависит протяжённость теплотрассы. Если будет ближе, то короче и стоимость, соответственно, дешевле, дальше – наоборот. То есть все детали пока сообщить, сами понимаете не могу. Но могу сказать, что будущая котельная полностью закроет проблему отопления многоэтажных домов в Бестобе", – пояснил Каиржанов.

Что касается истории Натальи Онищук. Аким Степногорска также заверил, что её проблему при помощи спонсоров решат летом – обязательно.

Редакция ВaigeNews.kz проследит за тем, как акимы выполнят свои обещания.



Фото Асель Турар