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Десять дней без сна - полицейский рассказал об обороне Алматы в январе
Начальник отделения ювенальной полиции ОМПС УП Алатауского района Алматы Исатай Дарикулов поделился воспоминаниями о январских событиях, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, держать оборону правоохранителям пришлось долгих десять дней, самыми сложными из которых были четвёртое, пятое и шестое января.
Первым местом сбора митингующих стала площадь между театром традиционного искусства Алатау и спорткомплексом "Алматы Арена". Туда и были стянуты главные силы полиции.
"Четвёртого января нас созвали к спорткомплексу "Алматы Арена" с сообщением о том, что там собрались митингующие с плакатами. Приехав на место, мы обнаружили толпу, они кричали, шумели. Мы пытались поговорить с ними. Со временем их становилось больше, то есть если сначала их было 200-300 человек, потом число начало расти до нескольких тысяч. Наших сил уже не хватало. Они заполонили пространство перед "Ареной", многие из них были выпившие. На помощь к нам пришли солдаты Нацгвардии. Тоже пытались остановить их, но они не слушались. После 18.00 они начали бесчинствовать, бросаться на нас, кричать, что пойдут на площадь. Большая часть из них в итоге пошла на площадь, а здесь начали собираться новые лица. В итоге мы остались охранять общественный порядок на "Алматы Арене", другие полицейские были направлены на площадь, - вспоминает сотрудник ДП.
Ситуация быстро накалилась до предела, и тогда полицейским было приказано надеть бронежилеты и каски:
"Около двух ночи на пятое января толпа снова собралась перед спорткомплексом. На этот раз они решили перекрыть ближайший перекрёсток Момышулы-Рыскулова фурами и камазами, чтобы не дать нам проследовать за ними. По пути на площадь они громили и поджигали всё на своём пути: машины, магазины и другие объекты. Били сотрудников полиции и скорой медицинской помощи, воровали рации, угоняли автомобили. Мы быстро вернулись в часть за экипировкой".
Фото BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
При всей тяжести и стремительности развития событий правоохранителям приказано было не применять оружие против митингующих. Разбираться с бунтарями приходилось только на словах.
"Между нами и ими было расстояние всего в 50 метров. Мы изо всех сил просили их остановиться, но они в ответ кидали в нас камни и арматуру. Самое худшее - это то, что у них были все виды оружия: и холодное, и огнестрельное. Они кричали, чтобы мы сдались, и что они все равно захватят весь город", - рассказал Исатай Дарикулов.
Усиленные бои между протестующими и стражами порядка шли три дня. В какой-то момент даже показалось, что силы сторон стали неравны - митингующие были вооружены "до зубов". По словам полицейского, они до нитки обчистили все оружейные магазины в городе:
"Наши сотрудники нашли газель, до верха забитую готовой арматурой. То есть они готовились к нападениям заранее. Часть из них захватила аэропорт, другая часть грабила магазины и объекты, третья - пошла в наступление на участки РОВД. Самай большая многотысячная толпа расположилась на площади".
Фото BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
У мародеров, по воспоминаниям стража порядка, явно были организаторы. Именно они координировали их действия и давали указания.
"Шестого января они начали обстреливать части РОВД, постоянно крича в украденную ими рацию "Эй, менты, сдавайтесь". Это было самое страшное - ведь укради они и наше оружие, это была бы настоящая катастрофа. Мы до последнего держали оборону и призывали их одуматься и остановиться. Среди них было много бородачей в том числе приезжих, так как они разговаривали не на казахском и не на русском", - поделился Дарикулов.
Обстановка постепенно начала стихать только седьмого января. Главную задачу, которую тогда поставили стражам порядка - найти все схроны с оружием, припрятанные боевиками:
"Получается, 10 дней с четвёртого по 14-ое января мы не спали, работали, искали преступников. Проверяли районы на безопасность, ездили на вызовы. 14-го вернулись домой помыться-отдохнуть, после чего снова вышли на службу. Проверяли всех на наличие оружия. Нашли очень много похищенного оружия, много сворованных предметов и даже еду, украденную из супермаркетов. В итоге месяц-полтора с помощью военных мы ещё находили оружие в разных частях города".
Фото BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
После январской трагедии меры безопасности в Алматы были усилены. Тактические учения по преодолению и профилактике подобных событий проводятся ежемесячно.
"Мы иногда забываем, как нам повезло родиться и жить в такой безопасной стране как Казахстан. Читаешь новости, какие войны происходят в других странах, как люди погибают, и радуешься, что всё тихо-мирно", - подытожил полицейский.
Напомним, своими воспоминаниями о январской трагедии также поделился военнослужащий.
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