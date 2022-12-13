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Было страшно потерять нашу государственность - военный о январских событиях
Почти год прошёл после трагических январских событий в Казахстане. Мирные митинги, начавшееся на западе, продолжились в других регионах и захлестнули почти всю страну, обернувшись погромами и массовыми беспорядками в Алматы. Время идёт, а воспоминания ещё свежи. Одним из тех, кто находился в эпицентре событий и пытался восстановить общественный порядок был военный Еркебулан Карсыбеков. О происходившем в те дни хаосе он рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.
Начало 2022 года было непростым для казахстанцев. Особенно сложным оно оказалось для сотрудников правоохранительных органов в Алматы. С большой тревожностью события января вспоминает подполковник Еркебулан Карсыбеков, командир батальона министерства обороны РК. Работа его подразделения началась 4 января, когда по сигналу его батальон выехал в сторону здания акимата для усиления охраны и обороны.
"По дороге мы наблюдали большое количество агрессивно настроенных митингующих, толпы людей. Они очень агрессивно встречали подразделения Национальной гвардии, МВД и наши подразделения. В ход шли брусчатка и арматура, которые они бросали в нас. Но мы, несмотря на это, пробились в здание акимата для выполнения своей задачи. У нас не было никаких специальных средств против митингующих, были только средства защиты - это каска, бронежилеты и противогазы. Потому что "сверху" нам сказали, что это мирный митинг и оказывать физическое воздействие на митингующих запрещается, а при физическом воздействии с их стороны приказали уклоняться и не применять силу", - рассказал Еркебулан Карсыбеков.
Пока подразделение Еркебулан Карсыбеков находилось в здании акимата, на площади шло столкновение митингующих с сотрудниками МВД и Национальной гвардии на площади.
"Но самим подходить к митингующим нам было запрещено, потому что перед нами стояла задача охранять здание акимата по наружному периметру. Я видел тяжелое столкновение, где применялись подручные средства, брусчатка, дубинки, обрезки арматуры. Большинство пострадавших были сотрудниками подразделений, потому что им тоже был отдан приказ не применять физическое насилие. Я думаю, когда ситуация вышла из под контроля, с обеих сторон было много потерпевших. На тот момент, когда мы прибыли, акимат уже пострадал, толпа митингующих уже покинула здание. Снаружи находились сами сотрудники акимата, которые получили травмы, грубо говоря, при первом штурме. Мы усилили охрану. После этого уже никто не заходил. Были попытки, когда группы из 20-30 человек подходили, шумели, но увидев, что здание уже оцеплено военными, разворачивались и уходили. Там мы пробыли до 5 января 12:30 часов", - вспоминает он.
После этого батальону поступила команда выехать на пересечение проспекта Толе би и улицы Байтурсынова, с задачей оказания помощи Национальной гвардии для подавления массовых беспорядков на этих улицах.
"Нацгвардия пыталась успокоить агрессивную, неконтролируемую толпу, их было очень много, не сосчитать. Не подъезжая к этим улицам ещё, нас тоже встретила агрессивная толпа. Наши транспортные средства были закиданы брусчатками, камнями. Потом мы объехали, спустились, и выполняли задачу перекрытия улицы Жамбыла. Тогда часть этих митингующих уже пошли против нас, пошли в ход те же самые камни, брусчатки, дубинки, все подручные средства, которые могут травмировать человека. Пошло столкновение, мы защищались, у нас были только щиты и резиновые дубинки. Пытались не применять физическую силу, уговаривали, чтобы разошлись. Но, конечно, они наши требования не слушали. Нам нельзя было провоцировать население и поддаваться их провокациям. "Чей вы приказ выполняете, кого вы охраняете, ради кого? Вы же тоже казахи?!", - такие провокации были. Но мы ведь люди военные, приняли присягу, значит отвечаем за безопасность и территориальную целостность нашей страны", - отметил командир.
В два ряда из 200 человек военные перекрыли улицу. Поначалу удерживали её, но после численное превосходство перешло на сторону митингующих. Батальону уже не удавалось сдерживать толпу, потому что было много травмированных людей. После чего пришлось совместно с подразделением Нацгвардии потихоньку отходить.
"Многие получили травмы, которые не позволяли им выполнить задачу. Мы потихоньку отходили, чтобы хотя бы перегруппироваться и удерживать дальше. Но там нашим бойцам отбивали руки и ноги. Им даже на ногах стоять было уже тяжело, не то, чтобы щит удерживать. Мы отходили по улице Шевченко. Часть митингующих нас догоняла, в малом количестве наших людей они выводили из строя. Я сам со своими бойцами получил различные травмы, закрытую черепно-мозговую травму и различные гематомы по всему телу", - сказал он.
Для того, чтобы не терять боеспособность подразделений и быть готовыми к выполнению дальнейших задач, им поступила команда для эвакуации личного состава. Указан был район, куда нужно было вывести подразделения и перегруппироваться.
"После эвакуации мы выполняли задачу охраны и обороны наших воинских частей, чтобы митингующие не захватили оружие и боеприпасы. Опасность была, потому что в городе начался захват военной техники, митингующие пытались остановить бронетранспортёры Нацгвардии. Мы находились в воинской части до 6 января 12:00 часов. Потом нам поступила задача выехать на здание Департамента полиции Алматы с задачей усиления охраны и обороны. Там мы находились до 24 января. На момент, когда мы только туда приехали, были слышны звуки перестрелки, машины обстреливали. Мы шли пешком, были в готовности отразить вооружённое нападение. Потому что только 6 января нам разрешили взять оружие. Когда мы взяли здание под контроль, никто уже массово не приходил. Беспорядков уже не было. 7 января город уже контролировался поздравлениями МВД. Очаги беспорядков были остановлены. Была объявлена антитеррористическая операция по ликвидации агрессивно настроенных людей и комендантский час", - рассказал Еркебулан Карсыбеков.
Всё это время было страшно за то, что мы можем потерять свою государственность.
"Если бы мы не удержали, что было бы дальше с нашей страной, с моими людьми? Тревожно было на душе. Надо было выполнять задачу любой ценой. Потом уже был страх за себя. Я думаю, что люди сами не поняли, что произошло. Да, там были лидеры, которые сначала разжигали толпу, потом в ней и испарились. А толпа просто последовала за этими лидерами. Но те агрессивные люди были будто под каким-то воздействием алкоголя или наркотических веществ. Они были неадекватны. На просьбы разойтись ещё больше агрессивности проявляли в нашу сторону", - вспоминает командир.
По его словам, после этих трагических событий силовые структуры пришли к выводу, что все подразделения должны работать совместно. И уже начали отрабатывать ряд действий и задач, которые должны выполнять во время кризисных ситуаций.
Напомним, протесты в стране начались 2 января после резкого повышения цены на сжиженный газ. Сначала высказать недовольство вышли жители Жанаозена, 3-4 января их поддержали в Алматы и других городах. После от экономических требований часть потестующих перешла к политическим, требуя отставки правительства и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.
В южной столице демонстранты перешли к погромам, поджогам зданий акимата и резиденции президента, захватили аэропорт. В ход пошло оружие. 238 человек были убиты, более 4300 ранены. Среди них есть и дети.
В Казахстане объявили режим ЧС. 6 января в страну направили силы ОДКБ.
8 января в КНБ РК сообщили о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. 13 января стало известно, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти.
11 января переназначено правительство. 12 числа Токаев прибыл в Алматы, где на совещании заявил о том, что город зачистили от террористов и бандитов.
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