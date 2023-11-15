Держать дело на особом контроле – Токаев об убийстве Салтанат Нукеновой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл консультации с руководителями правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент провел встречи и консультации с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, Генеральным прокурором Бериком Асыловым, Председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств.

Глава государства особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, принцип Закон и Порядок должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества. Сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.

Глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений Закона и Порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.

Касательно недавнего резонансного убийства в одном из столичных ресторанов Президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

"Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок", – полагает Президент.

Напомним, в своем выступлении накануне Дня Республики Глава государства называл повышение правовой культуры важнейшим условием построения Справедливого Казахстана.

"Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить. Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным – это аксиома. Если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие", – отмечал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встреч и консультаций Президент подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов и судебных инстанций возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.

Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.

После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.

Директора "Гастро-центра" задержали 12 ноября, а подозреваемого в совершении убийства арестовали ранее.

В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела. Между тем, родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять".