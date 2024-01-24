Депутаты предлагают запретить строить ЖК на горных "прилавках" Алматы

Депутат Мажилиса Бахытжан Базарбек потребовал пересмотреть работу МЧС по сейсмозащите, передает BaigeNews.kz. Свой депутатской запрос он адресовал премьер-министру Алихану Смаилову.

"Администрирование и слаженная организационная работа очень важна. Но вчерашнее колебание земной коры многократно повторялись в течение 10 часов с разной аплитудой. Всего было 22 автошока. Это говорит о важности внесения жестких и принципиальных стандартов в сфере сейсмобезопасности Алматы и других высокоопасных территорий страны", - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.

При этом он отметил, что акимат и ЧС в Алматы отреагировали довольно четко. Провели заседание оперштаба и были на связи. Центры сбора начали свою работу вовремя, не было видно мародеров, чувствовалась работа городской администрации.

Однако, по словам депутата, в Казахстане стране на законодательном уровне имеется ряд неурегулированных вопросов по предупреждению разрушительных последствий от землятресений и восстановлению нанесенного ущерба.

В этой связи Бакытжан Базарбек потребовал внести запрет на предоставление земельных участков на участках с тектоническими разломами, а также в селе- и оползоопасных зонах. Маслихату и акиматам предоставить особый статус в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города. Также депутат потребовал ввести запрет на строительство многоэтажных, даже выше двух этажей ЖК на горных "прилавках" Алматы.