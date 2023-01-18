Депутаты потребовали убрать акимов из партии власти и назначать их на один срок

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Депутаты Мажилиса от демократической партии "Ак жол" заявили, что акимы областей и городов должны выходить из партии власти и назначаться на один срок, передает BaigeNews.kz. Об этом в своем запросе на имя премьер-министра написал мажилисмен Ерлик Омиргали.

"Одной из острейших проблем государства в прежние годы стала монополизация не только экономики, но и политики. Какие бы ни происходили экономические кризисы, разорения МСБ, девальвации, как бы не разрасталась пропасть между богатыми и бедными, попиралась справедливость, происходили коррупционные скандалы с акимами и министрами – все 30 лет старого Казахстана одна и та же партия этих акимов и министров – партия "Нур-Отан" – монополизировала власть и фальсифицировала выборы", - сообщил он на пленарном заседании.

Именно по этой причине, по словам Омиргали, в Казахстане был введен запрет главе государства состоять в политической партии.

"В то же время, в обществе высказываются справедливые требования применить аналогичные подходы и к акимам, поскольку на уровне областей и городов отмечается значительная концентрация власти в их руках. Речь идёт не просто о запрете возглавлять филиалы партии, но и о выходе акимов из партии власти на период занятия должности (по аналогии с президентом); а также об определении максимального однократного срока, который должен быть меньше президентского", - заявил депутат.

Он отметил, что фракция "Ак жол", на протяжении нескольких лет предлагает указанные нормы в соответствующие законы. Однако, по его словам, эти предложения неизменно встречают сопротивление государственных органов и партии власти.

Правительству было предложено инициировать нормы:

1) О запрете акимам областей и городов состоять членами политических партий, на период пребывания в этой должности;

2) Об ограничении нахождения в должности акима области/города республиканского значения – одним пятилетним сроком.