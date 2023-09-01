Депутаты парламента поддержали Послание президента Казахстана

Депутаты обеих палат парламента признались, что очень внимательно слушали послание президента Касым-Жомарта Токаева и даже конспектировали за ним. BaigeNews.kz собрал мнения народных избранников о сказанном главой государства.

Депутат сената, доктор медицинских наук Акмарал Альназарова отметила, что заявленное в послании создание министерства водных ресурсов и ирригации - это стратегическое решение главы государства.

"Сегодня в Послании народу Казахстана президент страны уделил особое внимание управлению водными ресурсами в стране. Казахстан одна из 14 стран, не имеющих выхода к морю, при этом более 50 процентов водных запасов Казахстана формируется за его пределами. Каждый год Кызылординские аграрии с тревогой ожидают вегетационный период и успех водной дипломатии ощущают в своевременной подаче достаточного количества поливной воды. Однако объёмы потерь воды в сельском хозяйстве достигают 40 процентов и ответственность аграриев также должна быть усилена", - написала депутат на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что рост экономики, численности населения, изменение климата и текущие проблемы в виде износа инфраструктуры, нерачительного потребления воды, медленный переход на влагосберегающие технологии являются серьёзными вызовами.

"Поэтому данное решение президента считаю сверх важным и своевременным", - заключила сенатор.

Айнур Аргынбекова, также работающая в сенате, отметила что глава государства дал поэтапный план развития экономики и политики Казахстана.

"Анализируя предыдущее Послание, глава государства подчеркнул, что страна перешла на модель президентской республики с сильным парламентом. Также Касым-Жомарт Токаев считает, что сделаны важные шаги в сфере защиты прав человека. По словам президента: проводится масштабная работа для обеспечения верховенства закона и справедливости; расширены возможности участия граждан в принятии государственных решений; политическая культура общества вышла на качественно новый уровень. Глава государства в каждом Послании практически даёт поэтапный план развития экономики и политики Казахстана. И в Послании "Экономический курс Справедливого Казахстана", определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность –сказал глава государства", - отметила депутат.

Президент заявил, что на текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Реформы предусматриваются практически во всех отраслях экономики, единственное, что нас ограничивает - "дефицит инвестиций".

Глава Государства поставил задачу в рамках новой экономической политики отойти от практики постановки долгосрочных эфемерных целей - "Все задачи, изложенные в данном Послании, должны быть решены за три года, по наиболее сложным – будут определены другие конкретные сроки".

"В целом, Послание народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" полностью ориентировано на улучшение инфраструктуры государства и, что важно, "именно на системе исполнительной власти будет лежать основной груз ответственности за реформы. Поэтому она сама, в первую очередь, нуждается в трансформации. Подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, которые своими приказами должны оперативно принимать необходимые решения. То же самое касается акимов на местах", - процитировала депутат слова президента.

Сенатор Ольга Булавкина отметила, что экономический курс Справедливого Казахстана обозначен главой государства как чёткий посыл в создании новой модели экономической политики.

"Являясь частью международной системы, соблюдая правила свободного рынка, наша страна, как и большинство стран мира, сталкиваются со сложнейшими экономическими потрясениями, зависящими в целом от международной нестабильности и мировой инфляции. Технологическое обновление производства, цифровизация экономических процессов, усиление конкурентоспособности национальной экономики должны стать определяющими принципами новой экономической модели, направленной на улучшение жизни казахстанцев. Создание прочного промышленного каркаса послужит основой в обеспечении экономической независимости и самодостаточности", - отметила Булавкина.

Она добавила, что реформирование АПК в системе новых экономических отношений, обновление материально-технической базы агропромышленного комплекса, восстановление собственной селекции и генетики, через развитие агронауки и внедрение образовательных программ, адаптируемых к потребностям аграрного сектора, подготовка квалифицированных кадров, не менеджеров, а именно конкретных специалистов –практиков, понимающих всю важность сельского труда, позволит увеличить конкурентный потенциал АПК, являющегося одним из приоритетных секторов казахстанской экономики.

"Снижение зависимости АПК от импорта товаров за счёт внутреннего производства, эффективные инструменты финансирования для обеспечения полного технологического цикла, рациональное использование инвестиционных и кредитных ресурсов, поэтапный переход от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов позволит Казахстану стать одним из ведущих аграрных центров Евразии", - считает она.

Сенатор отметила, что развитие аграрного сектора невозможно без развития водного хозяйства.

"Депутатами Сената Парламента РК проведён анализ эффективности мер по стимулированию внедрения водосберегающих технологий и эффективного регулирования водопотребления. На практике всего около 30 процентов земель обеспечиваются необходимым объёмом воды, что сказывается на продуктивности орошаемых земель. Более 1,1 миллиона гектаров до сих пор орошаются поверхностным способом через устаревшие оросительные системы, что приводит к потерям более 40 процентов подаваемой воды. Президент страны ставит задачу внедрения передовых водосберегающих технологий – до 150 тысяч гектаров в год, решить вопрос накопления талой воды и потерь при её подаче путём строительства 20 новых и реконструкции как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизации и оцифровки не менее 3500 км каналов. Каждый из нас понимает, что новая концепция долгосрочного развития страны направлена на трансформацию существующей модели развития государства, на оздоровление социально-экономической ситуации, призвана улучшить уровень благосостояния казахстанцев", - заключила она.

Мажилисмен Сергей Пономарёв признался, что послание главы государства все слушали внимательно. Многие, как и депутат, конспектировали, записывая самое злободневное.

"Оскомину набила проблема госзакупа, когда тендер выигрывает не сильнейший, а благодаря бессмысленному демпингу. Качество работ в результате отвратительное. Теперь, как заявил президент предстоит упростить и сократить закупочный процесс, обеспечить принцип приоритета качества над ценой, поставить эффективный заслон от демпинга и осуществить полную автоматизацию в процессах госзакупок. Впервые будет внедрён инструмент "строительство под ключ" - отметил депутат.

Ещё одна его ремарка касается вооружённых сил.

"Армия будет обеспечена бронетехникой собственного производства, все необходимые возможности и ремонтная база для этого имеется. Для ведения войны в нынешних условиях необходимы дроны и современное стрелковое оружие. Они будут закупаться", - сказал Пономарёв.

Минимальная зарплата в республике с 1 января повысится до 85 тысяч тенге.

"Готов был прыгать на одной ножке, когда узнал о создании министерства водных ресурсов и ирригации. Это актуально на фоне обмеления рек. А Китай, откуда они текут, так и не подписал конвенцию о трансграничных реках, таяние ледников и самого жаркого за всю историю наблюдений июля этого года, когда мы потеряли урожай в Жамбылской, Павлодарской областях и на востоке страны. Существующие каналы изношены, текут как решето, а деньги бессовестно крадут. Потери при катастрофической нехватке влаги составляют 30 процентов. Необходимо объединить все каналы, водохранилища, построить дамбы, ввести водосберегающие технологии. А, главное, объединить в одних руках реки, озера, подземные, паводковые и питьевые воды", - согласен с президентом мажилисмен.

По поводу строительства АЭС мнения в обществе полярные. Общественные слушания, прошедшие в посёлке Улкен на озере Балхаш, многих не устроили. Поэтому, как отметил депутат, президент заявил о проведении референдума по строительству атомной станции в Казахстане.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова на своей странице в Facebook отметила, что после вызовов с неработающим отоплением, остановившимися котельными, пожарами, недостатком воды для полива, жалобами бизнесменов на решительную и всех подозревающую активизацию налоговых органов ожидание послания было томительным.

"Выступление строится на анализе состояния страны к данному времени. После политических преобразований экономические изменения и ожидаемы, и необходимы. Практически на все вопросы, которые возникли после выезда в регионы получила ответ. А вопросы были о возможностях улучшения жизни людей. Самое главное, мы должны стать реалистами и заниматься делами, дающими вполне ощутимый результат. Мы должны научиться не просто продавать запасы недр нашей страны, а осуществлять их глубокую переработку. Пора научиться получать из наших полезных ископаемых продукты высокого передела", - написала депутат.

Магеррам Магеррамов считает, что Послание главы государства "Экономический курс Справедливого Казахстана", озвученное на открытие II сессии парламента, "делает необратимым процесс построения Справедливого Казахстана, который по инициативе Токаева начался в нашей стране".