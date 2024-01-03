Депутаты и общественники высказались об интервью президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Egemen Qazaqstan" обозначил положительную позицию по вопросу ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие, отметила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, передает BaigeNews.kz.

"Президент обозначил свою положительную позицию по волнующему всех вопросу: ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. В настоящее время в рамках реализации Послания Главы государства совместно с депутатами Мажилиса от фракции партии AMANAT, Генеральной Прокуратурой, МВД, институтом Уполномоченного по правам человека и другими госорганами нами проработан законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, где предусмотрена криминализация насилия (введение побоев и легкого вреда здоровью в Уголовный кодекс), ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей, введение системы профилактики путем создания инфраструктуры помощи семьям, детям. Сейчас законопроект находится на заключении правительства и уже в этом месяце должен поступить в Мажилис Парламента для обсуждения в рабочей группе", - написала Динара Закиева в своем Facebook.

Она подчеркнула, что президент рассказал о мерах, принятых государством для решения данной проблемы. Так, был внедрен выявительный принцип, обеспечивший неотвратимость наказания, путем применения мер административной ответственности без заявления. Также устранена возможность повторного примирения сторон по таким делам. Помимо этого, был создан единый государственный телефон доверия 111.

"Вместе с тем, самое главное, как отметил Президент, любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе каждый из нас не будет развивать "нулевую терпимость" к любым формам агрессии и насилия, решительно выступая против беззакония, жестокости, любое нарушение норм и правил, неуважение к общечеловеческим ценностям", - считает Динара Закиева.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что изменить ситуацию с семейно-бытовым насилием можно только проявив личное участие и общими усилиями.

Отдельное внимание в интервью президента уделено вопросам ЖКХ и инженерно-коммуникационных систем, подчеркнул депутат мажилиса Дуйсенбай Турганов.

"Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране – это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается", - подчеркнул Глава государства, отметив, что инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям. Президент вопросы теплообеспечения держит на особом контроле, реагируя на возникающие осложнения. В связи с этим перед соответствующими органами и организациями поставлены задачи-минимум и задачи-максимум: не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах, а также ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу", - написал депутат в своем Facebook.

Он подчеркнул, что Токаев ждет от правительства и акиматов решительных шагов в этом направлении. Для этого необходимо разработать Стратегию развития энергетической отрасли, что позволит реализовывать системные меры, считает депутат.

В интервью президент также обозначил свою позицию по строительству АЭС в Казахстане. Токаев сообщил, что предложил вынести этот вопрос на всенародный референдум. Президент подчеркнул, что это будет решение народа.

Депутат Дуйсенбай Турганов считает, что строительство АЭС - это необходимость.

"Считаю, что для нашей страны строительство АЭС, учитывая изношенность энергетических мощностей и наличие потенциала атомной энергии, — это мера необходимая", - написал он в Facebook.

По мнению депутата мажилиса Айдоса Сарыма, президент в интервью дал однозначный ответ на разговоры о новом сроке президенства.

"В установленные сроки у нас пройдут новые выборы и у страны будет третий президент, который будет избран народом на один семилетний срок. Президент признается, что идею одного семилетнего срока он вынашивал много лет и впервые начал про это говорить в ходе закрытых дискуссий еще 15 лет назад. И, когда пришло время конституционных реформ, он эту идею предложил обществу. Идея было поддержана на референдуме", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Он подчеркивает, что согласно 91-й статье Конституции норма об одном семилетнем сроке является неизменной, наряду с такими незыблемыми нормами вроде национального суверенитета и территориальной целостности государства.

"Эта норма не подлежит пересмотру никем, ни при каких обстоятельствах, даже на референдуме. Это очень важно, чтобы обеспечить преемственность и действенность конституционной системы", - написал депутат.

Депутат Сената Ляззат Калтаева считает, что Касым-Жомарт Токаев в интервью ответил на самые трудные вопросы касательно реформ в стране. В частности, она упоминает расширение участие женщин и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках и при распределении депутатских мандатов.

"В Мажилис шесть партий привели шесть депутатов с инвалидностью, с которыми мы сформировали межпалатную группу "Инклюзивный парламент" и активно инициируем законопроекты, защищающие права казахстанцев с инвалидностью. А в маслихаты пришло семьдесят один такой депутат. Сенат постоянно на связи с ними, и я вижу их работу и желание изменять жизни людей на местах. Для меня это интервью про наше понимание и участие в том, какое общество мы строим в нашей стране", - написала депутат в Instagram.

Напомним, президент страны в интервью газете "Egemen Qazaqstan" ответил на вопросы о январских событиях, политических и конституционных реформах, внешней политике и высказался о других интересующих казахстанцев проблемах.