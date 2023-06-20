Депутат возмутился незавершенными и некачественными госпроектами

Фото: BaigeNews.kz/ Бауыржан Жуасбаев

Депутат мажилиса Уласбек Садибеков выразил своё возмущение незавершенными государственными проектами, росту затрат на них и низкой эффективностью процесса приватизации в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В своём выступлении на совместном заседании палат парламента депутат подчеркнул, что несмотря на то, что доля незавершенных проектов составляет от трех до восьми процентов ежегодно, министерства регулярно докладывают о выполнении всех показателей на 100 процентов. По мнению депутата, это свидетельствует о том, что роль министерств ограничивается лишь перечислением бюджетных средств в местные бюджеты.

"Нарушение сроков реализации инвестиционных проектов стало системой. В 2022 году на реализацию бюджетных инвестиционных проектов из республиканского бюджета местным исполнительным органам выделено более триллиона тенге, из них 64 процентов профинансировано из Нацфонда. Неосвоенными остались 62,7 миллиардов тенге, из них 44,3 миллиарда – средства Нацфонда, которые не подлежат доиспользованию", - сообщил Уласбек Садибеков.

Еще одной проблемой, на которую обратил внимание депутат, является несоблюдение нормативных сроков строительства. По его словам, некачественно разработанные проекты, изменения в ходе их реализации приводят к задержкам и росту затрат на них.

"Только по причине невыполнения подрядчиками договорных обязательств в 2022 году не освоено 18,1 миллиардов тенге. К примеру, строительство в г. Караганде областной многопрофильной детской больницы на 200 коек началось в 2013 году со сметной стоимостью 6,1 миллиардов тенге. Из-за претензионно-исковых требований к подрядчику стройка остановилась на 4 года (2017-2020гг.). В итоге стоимость выполненных и остаточных работ выросла в более чем два раза и составила 12,5 миллиардов тенге. Другой яркий пример некачественного планирования, строительство ТЭЦ-3 в Астане. Планировалось реализовать проект за 65 месяцев или 5,4 года. Начавшись в 2010 году, на 1 января текущего года объект не завершён, стоимость выросла на 35 миллиардов тенге", - сказал он.

По мнению депутата, организаторы бюджетных программ должны контролировать не только освоение бюджетных средств, но и реализацию проектов местными исполнительными органами.

Кроме того, Садибеков заявил о низкой эффективности процесса приватизации в Казахстане.