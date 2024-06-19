Депутат требует найти и наказать участников скандального танца в юрте

Скандальный танец в юрте привлек внимание народных избранников. Депутат мажилиса Самат Мусабаев требует генпрокурора и главу КНБ найти и наказать их, передаёт BaigeNews.kz.

"Издревле одним из самых почитаемых наследий наших предков является юрта. Юрта, которая на протяжении многих веков была убежищем для наших ханов и кровом для нашего народа, к сожалению, подверглась информационной атаке. Вполне понятно возмущение народа на распространяемый в социальных сетях видеоролик, на котором можно увидеть, как в юрте, в национальной одежде, полуобнажённые танцуют трое лиц", - завил Самат Мусабаев.

По его словам, это видео разгневало народ и было расценено как "принижение всей нации и казахского духа".

"Это выражение своего отношения путем обнажения в танце в национальной одежде. Отвратительным является тот факт, что длинноногая прима, танцующая в центре, не кто иной как парень. Мы понимаем, это как действие врага, направленное на вредительство и насмешку в адрес казахского народа, целью которого является обесцениваниеценностей нашего народа. Это действия является настоящей наглостью. Если они сегодня так себя ведут, то где гарантия, что завтра он не будет хуже. Поэтому нельзя это оставлять без внимания", - призвал мажилисмен.

Депутат считает, что это действие можно расценивать и как открытое сопротивление блокировать пропаганду ЛГБТ.

"Этот вопрос поднимали в прошлом году мы группой депутатов, предложив запретить распространение информационных продуктов на всех платформах, социальных сетях, которые не соответствуют нашей национальной культуре. Также мы предложили разработать нормы закона, защищающие источник информации от пропаганды негативного течения. Совсем недавно общественники на государственной платформе опубликовали петицию против пропаганду ЛГБТ. Всего за две недели было собрано 50 тыс. подписей в поддержку этого требования. Это явное проявление нежелательного, чуждого для нашей страны явления ЛГБТ, явная позиция по отношению к ним со стороны населения", - напомнил он.

В завершение он призвал правоохранительные органы найти героев ролика.

"Вместе с тем посягательство на честь нашей нации – добру, кобыз, юрту, национальную одежду и и еду, должна расцениваться как злоупотребление, издевательство, преступное деяние, направленное на дискредитацию нации. И должно привлекаться уголовной ответственностью. Просим ГП и КНБ просим дать правовую оценку данному видеоролику и принять конкретные меры по нему", - резюмировал Мусабаев.

Ранее резонансный ролик с танцами в юрте прокомментировала и министр культуры и информации РК Аида Балаева.