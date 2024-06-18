Резонансный ролик с танцами в юрте прокомментировала Аида Балаева
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Министр культуры и информации РК Аида Балаева прокомментировала вызвавший резонанс в обществе видеоролик с танцующими в юрте девушками, передаёт BaigeNews.kz.
"Наша страна является светским государством, где Конституция гарантирует равные права и уважение к чести и достоинству всех граждан. В современном мире, где социальные сети и медиа играют важную роль, мы должны быть особенно внимательны к тому, какой контент создаётся и распространяется. Публикации и видеоролики, которые могут оскорбить чувства людей или нанести ущерб нашей культурной и национальной идентичности, недопустимы", - отметила глава ведомства.
По мнению министра, контент, подобный обсуждаемому, может вызвать раскол и беспокойство в обществе.
"Такой контент безусловно является провокационным и оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Содержание видеоролика противоречит ценностям и традициям казахского народа. Очень важный момент: государственные социальные заказы предполагают особую ответственность за сохранение и продвижение наших традиционных ценностей. Отход от этих ценностей грозит серьёзными последствиями для нашей культуры, традиций и обычаев. А наш долг - сохранить эти незыблемые основы нашего единства и стабильности", - заявила Аида Балаева.
Она призвала всех участников медиапроцесса тщательно подходить к созданию контента.
"Уважение к национальным традициям и ценностям должно быть приоритетом в любой творческой работе. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить наше богатое культурное наследие, которое должно объединять, а не разъединять наш народ", - заключила министр.
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