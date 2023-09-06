Депутат рассказал, что творится в компании КТЖ и ее "дочках"

По словам депутата Мажилиса Парламента РК Руслана Берденова, за последние пять лет в компании "Қазакстан Темір Жолы" и подведомственных учреждениях зарегистрировано 136 уголовных дел, из них 70% - за взятки, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"По информации антикоррупционной службы, за последние пять лет в КТЖ и подведомственных учреждениях зарегистрировано 136 уголовных дел, осуждено 52 человека. Из них 70% - факты получения взятки, 13% - хищения. Примечательно, что аудиторская проверка работы КТЖ в 2020 году показала, что за 5 лет наблюдается лишь тенденция к убыткам, общая сумма которых составила 616,8 млрд. тенге. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году ущерб составил 460 млрд. тенге, в 2018 году - 86,5 млрд. тенге, в 2019 году - 70,3 млрд. тенге. Счетный комитет предложил правительству обратить внимание на убыточную деятельность КТЖ, пересмотреть стратегию развития с учетом общенациональных целей. Но вы сами видите отсутствие результата", - заявил он, выступая с депутатским запросом на пленарном заседании Мажилиса.

Берденов также обратил внимание на то, что КТЖ не разрешает строительство терминала предпринимателям, владеющим земельными участками на станции Алтынколь.

"Причина - в отсутствии плана развития или действие в интересах таких компаний, как Cosco Container Lines (Hong Kong) Co и Shanhai (Hong Kong) Investment&Development Company Limited? Необходимо создать равные условия для 277 железнодорожных перевозчиков Казахстана. 42 грузовых тероминала, построенные в 1960-80 года, не справляются, вагоны застревают, товар задерживается, контракты расторгаются. В результате бюджет и предприниматели лишаются доходов", - отметил он.

Депутат призвал правительство принять конкретные меры для качественного исполнения поручения Президента, данного в послании народу Казахстана о преобразовании компании "Қазақстан Темір Жолы" в полноценную транзитно-логистическую корпорацию.