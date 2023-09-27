  • 27 Сентября, 17:02
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Депутат раскритиковал планы по всеобщей дактилоскопии в Казахстане

Сегодня, 15:38
АВТОР
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businessinsider.in Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
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Фото: businessinsider.in

Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов в кулуарах палаты прокомментировал планы по введению всеобщей дактилоскопии в Казахстане с 1 января 2024 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы специально этот вопрос не рассматривали, но я выскажу свое личное мнение. Я считаю, что всеобщая дактилоскопия - это перебор. Мне кажется, только в том случае, когда человек совершает какое-то правонарушение, преступление, только в этом случае нужно брать отпечатки пальцев и заносить в базу данных. Обеспечивать каждого человека дактилоскопией, как это все будет проходить, я даже не представляю. Что у нас концлагерь какой-то или тюрьма, чтобы каждый человек должен через это проходить?", - задался вопросом Асхат Рахимжанов.

По его словам, власти хотят ввести такой механизм, чтобы легче было расследовать преступления.

Депутат также считает неправильным штрафовать за отказ делать дактилоскопию.

"Я считаю, что это совершенно неправильно. Нельзя такое делать. Мы поднимем этот вопрос. Мы собирались его рассматривать на следующей неделе в рамках нашей партии", - добавил он.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности. 

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