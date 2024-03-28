Депутат предложил футболистам сборной Казахстана больше уделять внимание физподготовке

Как известно, сборная Казахстана в выездном матче против Греции уступила со счетом 5:0. Таким образом, казахстанские футболисты завершили борьбу за выход на чемпионат Европы 2024 года. Следующий товарищеский матч против сборной Люксембурга также не порадовал казахстанских болельщиков. Подопечные Магомеда Адиева уступили соперникам со счетом – 2:1. На фоне этих результатов казахстанские футболисты и главный тренер сборной подверглись критике болельщиков. Одни считают, что команде нужны перемены, другие, что нынешний тренерский штаб нужно сохранить.

О результатах сборной Казахстана и развитии футбола в стране корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с депутатом Мажилиса Магеррамом Магеррамовым. Именно он чаще всего поднимает вопросы развития казахстанского футбола.

"Конечно, я смотрел матч сборной в Греции. Ждал, переживал за результаты, надеялся. Но я не стал бы драматизировать по поводу результатов. Я сейчас смотрю на комментарии в соцсетях. Многие высказываются, пишут и публичные люди. Из этого такую трагедию сделали. За все время мы впервые вышли на такой уровень. На уровень, чтобы соревноваться за выход на чемпионат Европы. Нужно понимать, что в одночасье такие результаты не достигаются", — сказал депутат.

По его мнению, при действующих результатах нужно поддерживать сборную.

"Здесь должен быть патриотизм. Не нужно впадать в панику. Сегодня – да, не смогли. В следующий раз получится. Осенью начнем новый этап на чемпионат мира, и я надеюсь, что поборемся за высокие места. Надо верить, поддерживать. Да, критиковать нужно. Но не так сразу чтобы – все закрыть и убрать. Я с этим не согласен. Мы убиваем стимул у тысячи мальчишек, которые занимаются футболом", — сказал депутат.

Магеррам Магеррамов считает, что тренеры, которые работают в чемпионате Казахстана должны больше обращать внимание на физическую подготовку футболистов.

"Прежде всего отмечу, что я любитель футбола, не профессионал. Не хочу обидеть тренеров, но мне кажется, что нужно уделить внимание физической подготовке. Все-таки технический уровень владения мячом существенно хромает, и я бы пожелал тренерам обратить внимание на это. Мне кажется, тренер должен еще обладать интуицией, кого выставлять в основной состав. Иногда нужно не бояться принимать неординарные решения, то есть ставить может тех, кто не на виду, но кто, может принести победу и пользу сборной", — считает депутат.

Комментируя критику о том, что на футбол выделяются большие государственные средства, депутат отмечает, что в Казахстане детский футбол непосредственно связан с профессиональным.

"Если убрать финансирование профессионального футбола в пользу детского, то толку не будет. Кто будет играть? Зачем играть им, если они (дети - прим.ред) потом не смогут играть в профессиональный футбол?", — считает мажилисмен.

Говоря о введении лимита на легионеров в чемпионате Казахстана, депутат подчеркнул, что выступление иностранных футболистов в различных лигах — это общемировая тенденция.

"Я не противник, чтобы играли легионеры. Поскольку это мировая практика. Но основной состав, я считаю, нужно ограничивать: три-четыре иностранных футболистов достаточно. Остальные в составе должны быть наши футболисты. Они должны нарабатывать практику, потому сборную представляют наши футболисты", — сказал депутат.

Магеррам Магеррамов считает, что главный тренер сборной Магомед Адиев после поражения сборной Греции не должен уходить в отставку.

"Мне кажется, уходить не надо. Нужно дать шанс дальше работать. У него же определенные наработки есть. Единственное - нужно изменить подход к физической подготовке, обратить внимание на технические качества игры футболистов. В матче (против Греции — прим.ред) наши практически не смогли разыгрывать от ворот, и передвигаться как с мячом так и без мяча. Надо их поддержать. Ничего страшного не произошло. Такие именитые сборные на чемпионате мира проигрывали в Катаре.. Это игра. От этого становится интереснее, что мы не можем предугадать результат матча", — заключил депутат.

Победителем группы "С", в которой выступал Казахстана, стала сборная Грузии. Команда обыграла Грецию со счетом 4:2. Исход матча решила серия пенальти. Решающий удар уверенно исполнил бывший полузащитник костанайского "Тобола" Ника Квеквескири. Также еще один пенальти реализовал экс-защитник павлодарского "Иртыша" Лаша Двалия.

В полуфинале плей-офф грузинская команда со счетом 2:0 обыграла сборную Люксембурга.

Таким образом, Грузия впервые примет участие в чемпионате Европы по футболу. Казахстану остается ждать отбора на ЧМ-2026.