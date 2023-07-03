Депутат от партии Amanat сбила на авто двоих детей и стадо коров в Карагандинской области

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В Карагандинской области на трассе Ботакара – Доскей произошел наезд на стадо коров и детей, которые ехали на мотоцикле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

"2 июля в Бухар-Жырауском районе на трассе Ботакара-Доскей вблизи одного из населенных пунктов 33-летняя женщина, управляя автомобилем, совершила наезд на переходящий через дорогу скот", - говорится в сообщении.

Женщина на машине врезалась в стадо коров, затем, потеряв управление, сбила двух подростков 8 и 16 лет, которые на мотоцикле ехали в попутном направлении.

"В результате ДТП подростки получили травмы различной тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение", - добавили в полиции.

В пресс-службе Карагандинского областного филиала партии Amanat подтвердили, что за рулем Nissan находилась Анара Бозаева – председатель филиала партии Amanat по Бухар-Жыраускому району, депутат районного маслихата.