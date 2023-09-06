Депутат мажилиса раскритиковала цифровизацию земельной отрасли в Казахстане

Депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева на заседании мажилиса в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра указала на ряд проблем в цифровизации земельных отношений, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В своем послании глава государства обозначил стратегическую цель для страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Екатерина Смышляева уверена, что достижение этой цели невозможно, без наведения порядка в вопросах эффективного использования земли. На это направлен и успешно реализуется проект партии "Аманат" – "Жер Аманаты". Уже возвращено в госсобственность более 8 миллионов гектар.

Для продолжения этой работы и внедрения системного мониторинга необходимо завершить цифровизацию отрасли с исключением человеческого фактора.

"Однако в процессах формирования достоверных данных задействовано очень много не всегда заинтересованных сторон. Межведомственные проблемы с данными и работой государственных информационных систем значительно тормозят цифровизацию", – отметила депутат.

Во-первых, не упорядочены регистрационные данные. Например, в ходе космомониторинга выявлено более миллиона неучтенных системой пахотных земель. Имеют место несоответствие форм и границ земельных участков, дублирование собственников и другое.

"И это понятно, ведь информационная система "Государственный земельный кадастр" работает с данными, сформированными из 226 самостоятельных баз, ревизия которых при объединении не проведена. Не вся бумажная документация сохранена и оцифрована. Это работа местных исполнительных органов", – считает Смышляева.

По словам депутата, уточнение идет очень медленно, процесс осложняется тем, что данные получены в разных системах координат, а национальная система будет внедряться только с 2025 года. И эти данные кочуют из одной системы в другую, порождая новые и новые ошибки.

Во-вторых, нет централизованной цифровой базы земельного баланса. Он ведется местными исполнительными органами локально в таблицах Excel и не содержит пространственных данных. Порядка 30% земель балансом не охвачено. Это говорит о том, что нельзя оценить их статус и факт целевого использования, они остаются в серой зоне.

Отсутствие пространственных данных в земельном балансе до сих пор не позволяет вести точные расчеты при распределении субсидий.

В-третьих, есть вопросы к процессу установления законности землепользования. Здесь отдельного внимания заслуживает программа учета животных, которая активно используется для реализации мошеннических схем. На балансе хозяйств то и дело появляются "виртуальные коровы", которыми искусственно увеличивают поголовье, а значит потребности в пастбищных землях.