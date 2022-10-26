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parlam.kz Сегодня, 09:32
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Фото: parlam.kz

Депутат Мажилиса Айбек Паяев досрочно сложил полномочия

На пленарном заседании Мажилиса сообщили о досрочном прекращении полномочий депутата Айбека Паяева, передаёт BaigeNews.kz

"В этой связи Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьей 52 Конституции Казахстана, Конституционным законом "О парламенте РК", в связи со статьей 24 пунктами 3 и 8, и в связи с подачей депутатом мажилиса заявления вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК", - сообщил член ЦИК Шавкат Утемисов.

Депутаты на голосовании поддержали его решение сложить полномочия. 

Айбек Паяев был депутатом с января 2021 года. Он входил в Комитет по финансам и бюджету, был избран по партийному списку партии "Народная партия Казахстана". 

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#депутаты #Мажилис
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 09:32
164
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