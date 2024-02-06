Депутат: Если новое Правительство не займется вопросами аула - движения не будет

Депутат Мажилиса Серик Егизбаев рассказал, почему фракция партии "Ауыл" единогласно поддержала кандидатуру Олжаса Бектенова, передает Baigenews.kz.

"Он же был первым руководителем в антикоррупционном ведомстве. Оно в том числе, изучает вопросы состояния экономики. Ну и поведения в ней людей. Поэтому у Олжаса Бектенова есть достаточный опыт. Мы это еще раз сегодня обсудили и единогласно приняли решение поддержать", - рассказал руководитель фракции "Ауыл".

Отвечая на вопросы журналистов Серик Егизбаев прокомментировал догадки некоторых экспертов, о причинах выдвижения Олжаса Бектенова на пост премьер-министра. По мнению некоторых он должен ужесточить антикоррупционную политику в стране и заняться возвратом активов.

"Отчасти с этим можно согласиться. Я бы сказал, сколько политологов - столько мнений. Во-первых, возвратом капитала конкретно по закону занимается у нас Генеральная прокуратура и специально созданный комитет. Задачи Правительства и, конкретно, премьера больше нацелены на развитие экономики. Одну только назову, которая сегодня в зале прозвучала. Президент поставил задачу удвоить экономику нашей страны. И над этим работать нужно и день, и ночь. Если не займется новое Правительство вопросами аула, а это половина страны, тогда движения не будет. Поэтому он будет этим вопросом заниматься, мы уверены. И будем помогать ему в этом", - заявил депутат.