В Астане завершился Международный турнир по фигурному катанию "Denis Ten Memorial Challenge 2023" завершился в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Единственный в регионе турнир при поддержке Международного союза конькобежцев (ISU) прошел в категориях среди юниоров и взрослых в одиночном катании среди мужчин и женщин, а также танцев на льду.

За три дня на казахстанский лед вышли 90 спортсменов из 23 стран. С воспитанниками в столицу Казахстана прибыли титулованные тренеры Александр Лакерник, Анна Леванди (Кондрашова), Ирина Жук, Ростислав Синицын, Этери Тутберидзе, Юлия Липницкая, Адам Соля, Вазген Азроян и другие.

Восьмой этап из серии Challenge, организован Фондом Дениса Тен под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

В вечернем гала-шоу принимают участие специальные гости — звёзды мирового уровня и талантливые фигуристы, такие как Мари-Пьер Лере из Франции, Аделия Петросян, Алёна Косторная и Георгий Куница. А также призеры и участники турнира Артур Смагулов из Казахстана, Арлет Леванди из Эстонии, Хан гиль Ким из Кореи, Дарья Гримм и Михаил Савицкий из Германии, София Фарафонова из Казахстана, Семен Даниэлянц из Армении, Чжу Хон Лим из Кореи, Дженифер Янс ван Ренсбург и Бенджамин Стефан из Германии и Диас Джиренбаев из Казахстана.

Планируется, что на льду будет представлено первое Fashion Show от дизайнеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Костюмы для шоу и членов жюри разработал дизайнер казахстанского дома моды "Zeken Moda" Кайролла Абишев.

Средства от сборов с гала-шоу пойдут на развитие фигурного катания в Казахстане и в поддержку молодых, талантливых фигуристов Академии имени Дениса Тена.