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  • Денис Никиша взял бронзу на четвертом этапе Кубка мира по шорт-треку
instagram/qaz.iceteam Сегодня, 18:09
36
Сегодня, 18:09
36
Фото: instagram/qaz.iceteam

Денис Никиша взял бронзу на четвертом этапе Кубка мира по шорт-треку

Казахстанец Денис Никиша завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную Федерацию конькобежцев.

На третьем этапе Денис Никиша на 500-метровке взял серебро. Завтра он выступит на второй дистанции 500 метров.

Соревнования в Алматы на "Халык Арене" завершатся 18 декабря.

 

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#спорт #шорт-трек
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:09
36
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