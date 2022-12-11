Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира по шорт-треку

Фото: https://olympic.kz

Один из лидеров команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша завоевал "серебро" на этапе Кубка мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Он отметился наградой по итогам выступления на дистанции 500 метров.

Первым на финише был Сун Ким Тае из Южной Кореи. Бронзовую медаль завоевал Сунгву Янг из этой же страны.

Напомним, на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари серебром отметилась Надежда Морозова.