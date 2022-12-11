open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

https://olympic.kz Сегодня, 17:39
200
Сегодня, 17:39
200
Фото: https://olympic.kz

Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира по шорт-треку

Один из лидеров команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша завоевал "серебро" на этапе Кубка мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Он отметился наградой по итогам выступления на дистанции 500 метров.

Первым на финише был Сун Ким Тае из Южной Кореи. Бронзовую медаль завоевал Сунгву Янг из этой же страны.

Напомним, на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари серебром отметилась Надежда Морозова.

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:39
200
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх