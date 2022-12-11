Лента новостей
- Аварию на теплосетях ликвидируют в Астане 18:34 31
- Штормовое предупреждение: сильный ветер и метель ожидаются в шести регионах страны 18:11 131
- Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира по шорт-треку 17:39 199
- Это не Антарктида: обледеневший Каспий сняли на видео с высоты птичьего полёта 17:12 246
- Новые технологии и пришельцы: индийский астролог предсказал будущее планеты 16:17 478
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 15:45 534
- Алгоритм действий для жителей во время ЧС разработают после аварии в Экибастузе 15:11 325
- Завершилась реставрация древнего городища Отырар 14:19 710
- Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже 13:21 411
- Лучших охотников с беркутом, ястребом и соколом определили на "Қансонар-2022" в Зеренде 12:45 554
- Двухметровые сталактиты выросли в новостройках Костаная 12:18 309
- Надежда Морозова стала серебряной призёркой на этапе Кубка мира в Калгари 11:39 437
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане немного снизилась 11:01 393
- Аким Астаны побеседовал с дольщиками 10:35 460
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 10:04 1777
- В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 09:15 464
- Франция одолела Англию на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 08:33 569
- Землетрясение произошло на территории Китая, в 282 километрах от Алматы 08:12 495
- Жуткая авария: Погиб человек в результате столкновения легковушки и фуры в Костанайской области 08:00 799
- В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 07:20 555
- Хабиб Нурмагомедов в Казахстане назвал главную проблему молодежи 06:48 1087
- Казахстанский фильм "Мукагали" на кинофестивале в Шотландии 05:06 573
- Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау 04:28 505
- Пастуха чудом спасли в буран при 30-градусном морозе в Абайской области 03:13 1163
- Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022 02:50 858
- В Актау третьи сутки разыскивают пропавшую женщину 01:49 2016
- "Нам не нужны лёгкие победы" - промоутер об итогах года в казахстанском боксе 00:30 573
- Сборная Марокко обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира 00:13 594
- На трассе Екатеринбург-Алматы закрыто движение 10.12.2022 463
- Из Казахстана запретили вывозить лесоматериалы 10.12.2022 642
- Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах Казахстана 10.12.2022 608
- Годовалый ребёнок погиб в результате пожара в Павлодаре 10.12.2022 608
- Жизнь после ЧС: как будут компенсировать ущерб жителям Экибастуза 10.12.2022 565
- Казахстанские киберспортсмены стали чемпионами мира по PUBG Mobile на Бали 10.12.2022 983
- NASA построит дороги на Луне за 57 миллионов долларов 10.12.2022 514
- В Семее восстановили работу теплоисточника 10.12.2022 733
- 18-летний житель Актобе сдавал несуществующие квартиры в Алматы 10.12.2022 678
- Вооружённый мужчина устроил стрельбу и взял заложников в Дрездене 10.12.2022 762
- В Экибастузе восстанавливают тепло и водоснабжение в частном секторе 10.12.2022 783
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1368
- Чемпионкой Азии по пауэрлифтингу стала врач из Астаны 10.12.2022 931
- Очередной тайник с оружием найден в Алматинской области 10.12.2022 763
- Похитителей крышек от канализационных люков сняли на видео в Астане 10.12.2022 786
- BBC рассказала истории переехавших в Казахстан россиян 10.12.2022 2405
- Жители 36 многоэтажек остались без тепла в Семее 10.12.2022 828
- Боксёры-профессионалы наделали шума на Чемпионате РК по боксу среди любителей 10.12.2022 2032
- Дворы нескольких домов подтопило в одном из районов Семея 10.12.2022 546
- Центральную улицу Рудного в Костанайской области затопило холодной водой 10.12.2022 747
- Крупную партию марихуаны хранил у себя дома житель Туркестанской области 10.12.2022 696
- Футбольный обозреватель умер при странных обстоятельствах во время ЧМ-2022 10.12.2022 1140
- "Доступный интернет" обсудили в Правительстве РК 10.12.2022 750
- Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике 10.12.2022 648
- За сутки 218 казахстанцев заразились коронавирусом и один пациент скончался 10.12.2022 1134
- Неблагоприятные метеоусловия спрогнозировали в 10 городах Казахстана и столице 10.12.2022 942
- "Цифровая версия себя": в WhatsApp появились 3D-аватары 10.12.2022 686
- Определилась первая пара полуфиналистов ЧМ-2022 в Катаре 10.12.2022 1003
- В Казахстане перенесли запуск новой ипотечной программы 10.12.2022 726
- Чиновницу из Костаная наказали за перелёты в Астану в личных целях в рабочее время 10.12.2022 3322
- Сервис HeadHunter обязали передавать данные пользователей ФСБ России 10.12.2022 668
- В Актобе найден водитель, который сбил подростка и скрылся 10.12.2022 737
- Питьевую воду в Актау будут давать на четыре часа в день 10.12.2022 631
- Работникам "АрселорМиттал Темиртау" с января повысят зарплату 10.12.2022 966
- Бразилия сенсационно вылетела с ЧМ-2022 по футболу 10.12.2022 979
- "Равнодушным чиновникам не место на госслужбе" - аким ВКО об аварии в Риддере 10.12.2022 699
- Автомобиль наехал на торговый дом в Семее 09.12.2022 551
- Гитару основателя "Дос-Муқасана" продали за 11 миллионов тенге в Астане 09.12.2022 815
- Мужчины получают до 50% больше, чем женщины в странах ЦА - эксперт 09.12.2022 675
- Снежному барсу потребовалась помощь зоологов в Алматы 09.12.2022 903
- "Хоккеист не играет в кокпар" - о национальном виде спорта рассказал тренер из Мангыстау 09.12.2022 664
- Первая стипендиатка фонда Обамы из Казахстана о STEM для девочек и обучении в Колумбийском университете 09.12.2022 1150
- Январские события в ретроспективе: какие уроки мы вынесли 09.12.2022 959
- Акмолинец неоднократно насиловал родную дочь 09.12.2022 12469
- Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности 09.12.2022 656
- Два мешка с оружием нашли в Алматинской области 09.12.2022 862
- Казахстанки пробились в финал женского турнира ITF 09.12.2022 745
- Ёлка, салют и каток: как готовятся к Новому году в Караганде 09.12.2022 1428
- Что даст очередное продление моратория на проверки бизнеса - мнение экспертов 09.12.2022 748
- Женис Касымбек обратился к астанчанам 09.12.2022 828
- Что такое ESG-практики и насколько это актуально в Казахстане 09.12.2022 612
- Международных экспертов привлекут для оценки деятельности АМТ в Казахстане 09.12.2022 633
Сегодня, 17:39
200
200Фото: https://olympic.kz
Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира по шорт-треку
Один из лидеров команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша завоевал "серебро" на этапе Кубка мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.
Он отметился наградой по итогам выступления на дистанции 500 метров.
Первым на финише был Сун Ким Тае из Южной Кореи. Бронзовую медаль завоевал Сунгву Янг из этой же страны.
Напомним, на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари серебром отметилась Надежда Морозова.
Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!
Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 10:04 1767
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1365
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 42903
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 934
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1636
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7695
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67118
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11123
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4138
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13523
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17723
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3642
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1347
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34126
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1761
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2576
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46077
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6830
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11227
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3071
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53903
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2280
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20529
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9150
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3424
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2293
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4837
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3804
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2709
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2579
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5417
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3054
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36749
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21049
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9376
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6413
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3532
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29213
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44809
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3544
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18766
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6242
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11006
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5520
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4614
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4525
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11532
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44024
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4493
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3989
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13778
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4835
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21386
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6355
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5466
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6595
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10783
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8992
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4904
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12633
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4457
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4530
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5438
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37172
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5319
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6677
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5149
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6269
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6393
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47568
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4816
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61439
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17147
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20900
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5900
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5827
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6820
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 7069
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 8370
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 16261
-
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 930
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 781
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 720
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1647
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1624
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1984
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2446
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2460
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2630
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2504
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2682
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3297
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3417
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3592
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3700
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3405
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3797
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3529
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3691
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3675
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3820
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4045
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3809
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4030
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4192
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4178
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4404
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4898
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5211
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4918
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5210
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5023
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5098
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5101
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4945
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5379
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5650
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5321
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23626
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5699
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5506
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5497
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10626
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6298
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15827
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13944
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13980
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14652
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13462
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17882
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14621
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16095
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17050
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16689
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14209
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14689
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33130
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15739
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18581
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14774
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15977
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16578
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17993
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16021
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18044
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17578
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18786
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18614
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35300
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19137
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20109
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19706
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20550
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20609
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30291
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20012
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27386
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38192
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21784
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29788