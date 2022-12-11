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  • Надежда Морозова стала серебряной призёркой на этапе Кубка мира в Калгари
kazsports.kz Сегодня, 11:39
136
Сегодня, 11:39
136
Фото: kazsports.kz

Надежда Морозова стала серебряной призёркой на этапе Кубка мира в Калгари

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова стала серебряной призеркой на этапе Кубка мира в кандской Калгари, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта.

Надежда заняла второе место в забеге на дистанции 1500 метров, показав время 1:52.823.

Золото выиграла японка Михо Такаги, а бронзовой призёркой стала представительница Нидерландов Антоинетте де Йонг.

Ранее команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась двумя наградами на турнире четырёх континентов в канадском Квебеке

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:39
136
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