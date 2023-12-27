Деньги за штрафстоянку незаконно брали у автовладельцев в области Жетысу

"На территории Панфиловского района сотрудники полиции доставляли транспортные средства участников дорожного движения на штрафстоянку, находившуюся в доверительном управлении у предпринимателя, который взимал 3 000 тенге в сутки за автомобиль. Согласно нормам закона, специальные стоянки должны содержаться за счёт местного бюджета и быть безвозмездными для граждан", - сообщили в прокуратуре.