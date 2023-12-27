Деньги за штрафстоянку незаконно брали у автовладельцев в области Жетысу
Сегодня, 20:52
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Сегодня, 20:52Сегодня, 20:52
97Фото: pxhere.com
Прокуроры в области Жетысу выявили, что у жителей региона незаконно взимали деньги за хранение транспорта на штрафстоянке, передаёт BaigeNews.kz.
"На территории Панфиловского района сотрудники полиции доставляли транспортные средства участников дорожного движения на штрафстоянку, находившуюся в доверительном управлении у предпринимателя, который взимал 3 000 тенге в сутки за автомобиль. Согласно нормам закона, специальные стоянки должны содержаться за счёт местного бюджета и быть безвозмездными для граждан", - сообщили в прокуратуре.
По акту надзора отдел ЖКХ Панфиловского района расторг договор с предпринимателем и выделили деньги из бюджета на временное хранение транспортных средств.
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