День спасателя в РК: соревнования для школьников устроили в ВКО
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Сотрудники ДЧС ВКО в рамках Дня Спасателя Республики Казахстан устроили для школьников соревнования, в которых каждый школьник мог почуствовать себя настоящим спасателем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС.
Перед началом соревнований школьников разделили на две команды: команду спасателей и команду пожарных. Им было предложено пройти этапы, с которыми в своей службе сталкиваются храбрые сотрудники системы чрезвычайных ситуаций.
Команда "школьников-спасателей" сначала осуществляла поиск пострадавших и извлекала их из под завала. Ребятам нужно было проявить силу и умение справиться с экстренной ситуацией. Отыскав пострадавшего стояла задача оперативно оказать ему первую доврачебную помощь. Затем пройти полосу препятствия, успеть связать специальные узлы, которые помогут преодолеть переправу и даже поработать аварийно-спасательными инструментами.
Команде огнеборцев сразиться с условным загоранием, используя пожарную машину, надеть правильно боевое снаряжение, произвести боевое развертывание, отыскать в задымленном помещении человека и эвакуировать его с помощью спасательного капюшона из опасной зоны.
По итогам соревнований, жюри из сотрудников ДЧС ВКО определили, что победила дружба.
"Главным было показать как огнеборцы и спасатели ежедневно, ради спасения граждан вступают в схватку с чрезвычайными ситуациями и привлечь внимание подрастающего поколения к этой благородной профессии", - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.
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