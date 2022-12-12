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Дело вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направлено в суд
Об этом сообщили в прокуратуре Алматы.
Дело вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направлено в суд, передаёт BaigeNews.kz.
Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы направлено в Алмалинский районный суд г.Алматы по обвинению Курмангалиева А., Бурканова Р., Рахимовой Д., Ча А., Рустемова Т., Касенова С., Султанбаева Н., Шерниязова М., Туребаева М., Жармухамед Б., Мансуровых Ерлана и Ержана.
"Фигуранты дела Ораз А. и Саидбаев А. объявлены в международный розыск. В рамках дела наложены аресты на 41 недвижимое имущество, три автомашины, девять банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях. Обвинение по делу будет поддержано процессуальным прокурором", — говорится в сообщении.
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