Дело о заложниках в Kaspi bank: захватчика арестовали на 2 месяца

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Суд санкционировал арест на два месяца Алихана Мурадова, захватившего в минувшее воскресенье отделение Каспи банка в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Специализированный межрайонный следственный суд столицы.

"20 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня в 13:51 Мурадов, ворвавшись в отделение филиала Kaspi Bank по улице Достык, угрожая предметом похожим на пистолет, взял в заложники семь человек. В 16:35 после проведения переговоров сотрудники спецподразделения провели штурм. В результате операции 30-летний мужчина был задержан, все заложники освобождены.

По факту захвата заложников Генпрокуратура возбудила уголовное дело по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса.

В МВД сообщили, что мужчине грозит от семи до 12 лет лишения свободы.