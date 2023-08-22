Дело о создании финансовой пирамиды передали в суд в Атырау
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В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz.
Указанные граждане организовали деятельность потребительского кооператива "QazHome" по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и обогащения одних участников за счет взносов других.
Уголовное дело по данному факту расследуется департаментом АФМ по Атырауской области.
В ходе расследования выяснилось, в деятельность кооператива привлечено 296 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 миллионов тенге.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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