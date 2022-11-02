Дело о неисправных ИВЛ в Кокшетау: фигурантам дела изменили приговор

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Фигурантам дела о покупке неисправных аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) изменили приговор в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"Приговор по основному фигуранту – высокопоставленному чиновнику в сфере здравоохранения И. – восемь лет реального лишения свободы оставлен в силе. И. признан виновным в похищении бюджетных средств, предназначенных на закуп медизделий в период чрезвычайного положения - пандемии коронавируса", – сообщили в суде Акмолинской области.

Второму фигуранту дела - директору ТОО "Медлайн" Жанар Молдантаевой - переквалифировали действия с растраты вверенного имущества на пособничество в растрате бюджетных средств.

"Наказание снижено до четырёх лет лишения свободы. Приняты во внимание её менее активная роль при совершении преступления, восстановление ею ущерба, состояние здоровья", – указали в облсуде.

И третьему участнику - бывшему главврачу противотуберкулезного диспансера Касымжану Ташметову, осуждённому за причинение имущественного ущерба и попавшему под амнистию, также изменили уголовную статью на халатность.

"Однако из-за истечения срока давности он был освобождён от наказания по данной статье. Но это не является реабилитирующим основанием, он признан виновным", – пояснили в пресс-службе суда.

Судебная коллегия вынесла частное постановление акиму Акмолинской области на отсутствие контроля при госзакупках. Наказание, не связанное с лишением свободы, судом не назначено в силу тяжести и общественной опасности преступления.

Сообщалось, что бывший руководитель управления здравоохранения И. и директор ТОО "Медлайн" в разгар пандемии коронавируса в 2020 году закупили медицинское оборудование, бывшее в употреблении, снятое с производства без гарантии от заводов-изготовителей. Согласно информации пресс-службы Акмолинского областного суда, речь идёт о двух наркозно-дыхательных аппаратах, семи больничных кроватях и одном аппарате ИВЛ. Материальный ущерб государству причинён на сумму почти 87 миллионов тенге. Оба фигуранта были осуждены на восемь лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности.