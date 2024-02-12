Дело о хищении в АО "Казкоммерцбанк": арестованы авто на 45 млрд тенге
Сегодня, 12:13
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Сегодня, 12:13Сегодня, 12:13
185Фото: АФМ
Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО "Казкоммерцбанк" проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"С санкции суда арестованы земельные участки подозреваемых лиц площадью почти 300 га и автотранспортные средства на общую сумму 44,5 млрд тенге", - говорится в сообщении.
В целях возмещения причиненного ущерба в порядке ст. 667, 668 УПК РК предусматривается досудебная конфискация имущества, добытого преступным путем разыскиваемыми лицами.
Решением суда имущество передано в собственность государства путем постановки на баланс акимата Алматы.
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