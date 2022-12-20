Дело о гибели двух рабочих в сточных водах в Уральске передано в суд

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В суд Уральска передали дело о гибели в сточных водах двух сотрудников "Батыс су арнасы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Речь идёт о гибели двух работников компании 24 августа, которые проводили ремонтные работы на КНС-2. В октябре комиссия завершила расследование по факту трагедии, и выявила полную вину работодателя. Генеральный директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов заявил, что не согласен с таким решением комиссии, поэтому материалы передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, расследование уголовного дела завершилось. 12 декабря дело передали в суд. Его будет рассматривать судья уральского городского суда Роза Сариева. Предварительное слушание назначено на 22 декабря.

На скамье подсудимых оказался экс-начальник участка эксплуатации канализационных сетей. Его обвиняют по статье 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".