Дебошир выстрелил в полицейского в Алматинской области

В Алматинской области полицейский задержал вооруженного семейного дебошира, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел в Енбекшиказахском районе.

Мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в участкового инспектора полиции, который приехал на место вызова. Полицейский получил дробовое ранение руки.

"Несмотря на ранения, участковый инспектор самостоятельно задержал и обезвредил семейного дебошира. Задержанный был в алкогольном опьянении и мог причинить вред как себе, так и окружающим людям. В действиях мужчины усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено досудебное расследование.