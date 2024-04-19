Дебошир выстрелил в полицейского в Алматинской области
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В Алматинской области полицейский задержал вооруженного семейного дебошира, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошел в Енбекшиказахском районе.
Мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в участкового инспектора полиции, который приехал на место вызова. Полицейский получил дробовое ранение руки.
"Несмотря на ранения, участковый инспектор самостоятельно задержал и обезвредил семейного дебошира. Задержанный был в алкогольном опьянении и мог причинить вред как себе, так и окружающим людям. В действиях мужчины усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено досудебное расследование.
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