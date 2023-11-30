Дебошир должен предстать перед судом в день подачи заявления потерпевшего - судья

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашид Жукенов считает, что в Казахстане необходимо использовать мировую практику, когда дела об административных и уголовных проступках рассматриваются в суде в день обращения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Есть тревожная цифра, когда приходит административное дело в суд для рассмотрения, то половину мы прекращаем за примирением. Право потерпевшего отозвать заявление приводит к тому, что нарушается принцип неотвратимости наказания. Мы должны прийти к международным стандартам, когда мелкие проступки, уголовные проступки, административные правонарушения должны рассматриваться немедленно. Дебошир должен предстать перед судом в тот же день, в крайнем случае - в течение первых суток. Тогда отпадут вопросы примирения, жалости", — сказал председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашид Жукенов.

По официальным данным, за 10 месяцев 2023 года казахстанскими судами рассмотрены 62 153 дела, из них 56% (34 091) дел прекращены за примирением сторон.