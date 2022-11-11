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Дебаты-2022: кандидаты в президенты представили свои программы
Завершился первый раунд теледебатов кандидатов в президенты Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Представитель Касым-Жомарта Токаева, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов рассказал о политической программе кандидата.
По его словам, Токаев планирует пересмотреть политическую систему страны и обеспечить объективное и независимое правосудие.
"Борьба с коррупцией будет беспощадной, неприкасаемых нет и не будет. Это принципиальная позиция Токаева. Будет укрепляться межэтническое единство и согласие, системно будут решаться соцвопросы, каждый человек почувствует заботу государства. Дефицит детсадов, школ и общежитий уйдет в прошлое. Все средства, изъятые у коррупционеров, пойдут на строительство школ. За семь лет будет построено 111 миллионов квадратных метров жилья - прежде всего для молодых семей, трудоустроим более трех миллионов человек, создадим комфортные условия для развития бизнеса. Будет принят новый налоговый кодекс. Он обеспечит справедливое, стабильное и предсказуемое налогообложение", - рассказал Кошанов.
Каракат Абден во главу угла в своей предвыборное программе ставит социальные вопросы, касающиеся детей и молодёжи, отметив, что "всё наше богатство – это дети".
"Необходимо решить проблемы среднего образования, обеспечение горячим питанием, создать условия для развития талантов и способностей детей в свободное время на бесплатной основе. Необходимо уделить особое внимание детям с орфанными заболеваниями. В программе внимание также уделено молодёжи и обеспечение их бесплатным средним и высшим образованием", - сказала она.
В свою очередь кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев придерживается мнения, что основа экономики - сильный агропромышленный комплекс.
"Мы дошли до того, что людей из села не уважают, мы перестали уважать простого рабочего. Пора всё это реанимировать. Основной принцип нашего закона состоит в том, что и власть, и богатство принадлежат народу не на словах, а на деле", - заявил кандидат.
Он уточнил, что видит новую модель развития страны по трём направлениям.
"Первое направление – принципы степной демократии, мы утратили эти ценности. Второе направление – повышение самосознание и культуры, мы всегда уважали старших и заботились о младших. Третье направление – улучшить условия жизни сельчан и развивать АПК".
Нурлан Ауесбаев акцентировал внимание аудитории на том, что коррупционные преступления должны наказываться максимальными сроками.
"В своей предвыборной программе я уделяю внимание политическим реформам и борьбе с коррупцией. Мы предлагаем создать президентско-парламентскую республику. Нам нужен сильный, независимый однопалатный парламент. 50 процентов депутатов должны избираться из одномандатного избирательного округа. Нужно усилить борьбу с коррупцией. Коррупционное преступление должны наказываться максимальными сроками наказания", - сказал Ауесбаев.
Салтанат Турсынбекова отметила, что её программа ориентирована на интересы казахстанских семей.
"Поэтому социальные вопросы должны решаться в первоочередном порядке. Нужно пересмотреть размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Необходимо разработать и реализовать программу борьбы с бедностью. Решить проблему обеспечения жильём. Необходимо дать семьям материнский капитал и обеспечить всех детей пособиями. Снизить закредитованность населения и списать задолженности нуждающимся семьям. Повысить качество жизни лиц с инвалидностью, обеспечить население качественным образованием и медицинскими услугами. И самое главное - снизить пенсионный возраст женщин до 58 лет. Все это базовые потребности граждан. Мы сможем их решить, укрепив экономику", - сказала кандидат.
Мейрам Кажыкен заявил, что его программа открывает равные возможности для граждан. Особенное внимание всё же будет уделено молодёжи.
"Будет улучшено качество образования на всех уровнях. Высшее образование будет модернизировано. Приоритет - бесплатное образование. При этом отбор будет строгим и справедливым. Произойдёт сокращение функций центральных госорганов. Получит развитие система госуправления регионов. Расширятся права акимов на самостоятельное принятие решений. Сильные регионы - сильная республика. Сам народ будет избирать всех акимов. Это обеспечит вовлечённость граждан в принятие решений и повысит степень подотчётности местной власти перед населением. Будет обеспечена законность и максимальная прозрачность правоохранительных органов. Независимость судебной власти. Гласность фактов нарушения законов госслужащими. Усилится борьба с коррупцией. Будет достигнута неотвратимость наказания", - считает Кажыкен.
Напомним, в эфире телеканала "Хабар" проходят дебаты кандидатов в президенты Казахстана. Их формат - четыре раунда.
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