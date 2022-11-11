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24.kz Сегодня, 20:00
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Фото: 24.kz

Начались телевизионные дебаты кандидатов в президенты

В прямом эфире телеканала "Хабар" начались телевизионные дебаты кандидатов в президенты РК и/или их доверенных лиц, организованные Центральной избирательной комиссией Казахстана, передаёт BaigeNews.kz

В дебатах участвуют все кандидаты, за исключением действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Его представляет спикер мажилиса – председатель партии Amanat Ерлан Кошанов.

В таком порядке будут выступать кандидаты.

Согласно регламенту, телевизионные дебаты состоят из четырёх раундов.

Первый – "Презентация предвыборной программы". В нём участники выступают с целью представления своей платформы.

Второй раунд – "Дискуссионная сессия". Участники дебатов будут задавать оппонентам по два вопроса.

Третий раунд - "Вопросы от избирателей". Агентство "Хабар" собрало видео-вопросы, записанные казахстанцами. По одному вопросу от избирателей будут заданы каждому кандидату по рандомному принципу. Не озвученные в эфире обращения передадут в штабы кандидатов для предоставления ответов.

Четвертый раунд – "Обращение к избирателям".

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#выборы президента #дебаты #Президент Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:00
57
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