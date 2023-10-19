Давнюю проблему с инженерными сетями в микрорайоне "14-я территория" решили в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда города встретился с жителями микрорайона "14-я территория". В течение семи лет там не могли завершить ремонт инженерных сетей, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы семь лет сидели в этой грязи и разрухе", - посетовали местные жители.

"В прошлом году первая моя поездка была к вам", - напомнил Ерболат Досаев.

Жители микрорайона поблагодарили главу города, отметив, что наконец, по его поручению, их вопросы, связанные с инженерными сетями, стали решаться.

"По работам, связанным с прокладкой инженерных сетей, мы ускоримся, тёплая погода позволяет завершить работы по дорожному покрытию. И останется самое главное – подключение, надеемся, что до 30 ноября мы всё закончим. По тротуарам в районном акимате мне сказали, что с вами советуются. Бывает иногда, когда завершены работы, жители обращаются с просьбами всё исправить. В рамках благоустройства данные полномочия переданы акимам района, бюджеты мы им нарастили. Они сами уже принимают решения. Я прослежу", - сказал аким Алматы.

"Сотрудники акимата района слышат наши просьбы и реагируют", - ответили ему жители, попросив ускорить вопрос с уличным освещением.

Ерболат Досаев разъяснил, что акимат Алматы выиграл суд против частного партнёра.

"Мы наконец-то первый суд выиграли, скорее всего со стороны подрядчика будет подана апелляция. Но вопрос освещения тоже обязательно будет решён", - сказал он, добавив, что средства для проведения работ по наружному освещению будут переданы районному акимату, который заключит прямой договор с подрядчиком. Это позволит ускорить реализацию заявок жителей.

Ранее сообщалось, что консорциум из трех компаний ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project", с которым в 2018 году акимат Алматы заключил договор государственно-частного партнёрства, не соблюдал свои обязательства. В связи с чем росли жалобы алматинцев на плохое или отсутствие освещения в городе. В октябре состоялся суд, который удовлетворил иск городского акимата.