Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау

Фото: Кадр из видео

Массовая давка за подарки на Курбан айт в Атырау попала на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры, где женщины кричат и начинают драться во время раздачи подарков, опубликовали в социальных сетях.

Видно, что дамы стоят в очереди за презентами на праздник, которые раздают в одной из юрт. В какой-то момент они выхватывают коробку и начинают разбирать и выбрасывать оказавшиеся в ней картоновые упаковки, когда понимают, что подарков в них нет. В очереди стоят женщины разных возрастов, у некоторых из них на руках дети.

Ранее жители Актау устроили давку в одном из торговых центров из-за распродажи обуви.