Давай скажем, что она сама упала: отец забитой до смерти девочки дал показания в суде

Общественница из Алматы, обвиняемая в убийстве семилетней падчерицы, пыталась выдать преступление за несчастный случай. Об этом в суде рассказал отец девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла почти полгода назад. На скамье подсудимых 47-летняя Балжан Турлыбек. Свою вину она не признаёт и утверждает, что сожитель тоже часто избивал дочь.

Сегодня в Алматы допросили одного из главных свидетелей по делу об убийстве семилетней Карины - её отца. Он первым обнаружил избитую дочь без сознания. Бакен Галымжанулы заявил, что малышка хрипела, а изо рта у неё шла кровь. На слушании мужчина вёл себя скованно: боялся отвечать на вопросы прокурора, говорил тихо и неуверенно.

Мужчина рассказал, что Балжан Турлыбек устроила его на работу дворником. Позже 47-летняя женщина предложила 33-летнему мужчине съехаться. Пара жила в гражданском браке. Чуть позже они забрали к себе девочку.

По словам Бакена, сожительница часто била падчерицу головой об стену. Она настолько запугала малышку, что у той началось недержание.

Отец заявил, подсудимая сама призналась ему в убийстве маленькой Карины и предложила выдать преступление за несчастный случай. Якобы поэтому мужчина давал противоречивые показания в полиции.

"10-го числа я был на улице со строителями. Она мне позвонила. Я не услышал. Потом перезвонил. Она говорит: "Я, кажется, её убила. Давай быстрее домой". Я пришёл. Ребёнок в ванной. Её из ванной вытащили, на койку положили. Она говорила: "Что будем делать? Давай скажем так, что ты на балконе был, я пылесосила, а она сама упала", - сообщал отец убитой Бакен Галымжанулы.

Во время допроса свидетеля подозреваемая держалась уверенно. Балжан Турлыбек и её адвокаты пытались сбить мужчину с толку. В какой-то момент судья сделал им замечание. А потом подсудимая заявила, что в день убийства первым избивать ребенка начал её сожитель.

"Я проснулась оттого, что ты избивал ребенка. Я начала ругать тебя, чтобы ты её не трогал", - сказала подсудимая Балжан Турлыбек.

Трагедия произошла почти полгода назад. По версии следствия, мачеха била ребёнка головой о батареи. У маленькой Карины случилось кровоизлияние в мозг. Малышка скончалась до приезда врачей. О преступлении сообщили представители фонда "Не молчи".