Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы

Фото: instagram.com/nemolchikz_official

Семилетнюю девочку убили в Алматы. Жуткие подробности случившегося сообщили в фонде "Не молчи", передаёт BaigeNews.kz.

По данным представителей фонда, в совершении преступления подозревают мачеху ребёнка. Якобы женщина избила девочку за то, что та не успела добежать до туалета и запачкала ванную.

"У девочки страшные травмы, как говорят близкие, сломаны кости ног и рук, пробита голова, она вся фиолетовая лежала в гробу, синяки было видно даже через грим, умерла, пережив страшную боль и страдания. Соседи неоднократно жаловались на крики о помощи, на то, что ребёнок плачет. Последний раз вызывали полицию в мае, но участковый Бостандыкского района ничего не сделал. Девочка могла быть спасена...", - сообщили в фонде "Не молчи".

Уточняется, что мама девочки ушла, когда ей было семь месяцев. Малышку воспитывала бабушка. Отец ребёнка имел временные подработки, он сантехник.

"Жили в основном на пенсию бабушки, потом отец женился, и они жили в квартире жены. Похоронить девочку семье помогли волонтёры", - сказано в сообщении.

По данным общественников, родственники опасаются, что дело замнут.

"Как сообщили родные, для мачехи якобы готовят справку о её невменяемости. По их словам, её дядя якобы высокопоставленный сотрудник полиции из Астаны", - заявили в фонде.

Семье ищут адвоката.

В полиции ситуацию пока не прокомментировали.