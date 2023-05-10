Дархан Кыдырали выступил в Абу-Даби на форуме о толерантности

Фото: gov.kz

В Абу-Даби проходит форум "Инкубатор мировых правительств за толерантность". Там рассматриваются вопросы толерантности, общественного согласия и стабильности. На совещании выступил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает BaigeNews.kz.

"Всем известно, что в отношении вызовов, волнующих мировую общественность XXI века, особое значение имеют толерантность, человеческое братство и мир. Я думаю, что мы заметили важность и значимость этих ценностей во время вспышки коронавируса, которая буквально вчера охватила весь мир. Живя в одном обществе, ограничивая свое поведение и вступая в виртуальную связь, знакомые и незнакомые люди преодолевали эти трудности, проявляя взаимопонимание", - сказал министр.

Также он рассказал о проводимых работах по укреплению межэтнического и межконфессионального согласия в Казахстане.

"Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, занимавший руководящую должность в Организации Объединенных Наций, постоянно уделяет особое внимание на актуальные проблемы в повестки дня мира и стабильность в стране. Кроме того, Казахстан стал диалоговой площадкой мировых и традиционных религиозных лидеров. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, объединяющий религиозных деятелей, в седьмой раз был проведен в Астане", - сообщил Дархан Кыдырали.

Глава МИОР также отметил особую значимость масс-медиа в распространении толерантности.